Premjeras Mokesčių inspekcijai: į valstybės gyvenimą įnešate aiškumo ir tikslumo

Premjero teigimu, VMI darbuotojai atlieka labai svarbų darbą, nes efektyvus mokesčių surinkimas užtikrina valstybės pajamas, garantuoja visuomenės gerovę. VMI surenkamų mokesčių dalis nacionaliniame biudžete sudaro net 95 proc.

„Esate svarbūs ir reikalingi. Nuo jūsų visų efektyvaus darbo priklauso valstybės galimybės skirti lėšų socialinėms reikmėms, švietimui, sveikatos apsaugai ir kitoms svarbioms sritims. Sveikindamas šiandien jus visus su profesine švente – Mokestininkų diena – noriu nuoširdžiai padėkoti už tai, kad, atsakingai ir nuoširdžiai dirbdami į valstybės gyvenimą įnešate aiškumo, tikslumo ir racionalumo“, – sakė premjeras.

Pasak Vyriausybės vadovo, VMI nuolat tobulėja bei modernėja, yra elektroninių paslaugų viešajame sektoriuje pradininkė ir lyderė, o informacinių technologijų galimybės sėkmingai pritaikytos mokesčių mokėtojų administracinei naštai mažinti ir mokesčių administravimui gerinti.

Anot premjero, didelis pasiekimas, kad verslas pagaliau pripažino, jog VMI nėra „žiaurias“ akcijas rengianti institucija, o pirmiausia – partnerė, su kuria galima tartis, ieškoti sprendimų probleminėse situacijose. Skaičiai rodo, kad konsultacijų skaičius auga, o patikrų – mažėja.

Šešėlinė ekonomika ir Europos Komisijos skaičiuojamas PVM atotrūkis mažėja, be to, auga per biudžetą perskirstoma BVP dalis, efektyviau administruojami mokesčiai, skaičiuojama Vyriausybės pranešime. Jame pabrėžiama, kad nuo sausio pirmosios įsigalios trimetis kovos su šešėline ekonomika priemonių paketas, apimantis daug skirtingų priemonių: nuo vienkartinės galimybės susimokėti pamirštus mokesčius iki GPM mokesčio susigrąžinimo už dažnai nedeklaruojamas veiklas.

Pasak S. Skvernelio, iškeltas tikslas itin ambicingas: vien kitais metais VMI pagalba tikimasi papildomai surinkti 200 mln. eurų. Tai gali ir turi būti kovos su šešėline ekonomika proveržio metai.

Ministras pirmininkas VMI palinkėjo nesustoti, toliau pasitikėti savo jėgomis, didinti visuomenės ir verslo pasitikėjimą VMI, įsiklausant į mokesčių mokėtojų poreikius. Taip pat operatyviai reaguoti į dinamiškus pokyčius pasaulyje bei versle ir ne tik nuo jų neatsilikti, bet būti lyderiais įveikiant iššūkius.

Mokestininkų diena yra viena iš jauniausių Lietuvoje profesinių švenčių – oficialiai ji įteisinta 2016 metų pabaigoje.