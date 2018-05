Parlamentinis tyrimas dėl verslo poveikio politikai: svarbiausi pasiūlymai

Jose pateikti pasiūlymai, kaip sumažinti šį poveikį, ištirti įtartiniausius verslo ir valstybės sandorius, tobulinti partijų finansinę atskaitomybę, keisti žiniasklaidos reguliavimą ir užkardyti parlamentinio tyrimo metu sukauptos informacijos nutekinimą.

Dėl „Vilniaus prekybos“. NSGK pasiūlė Vyriausybei ir Generalinei prokuratūrai atlikti įmonių grupės „VP Market“ (dabartinės „Vilniaus prekybos“) įmonių su valstybės valdomomis bendrovėmis sudarytus sandorius, kurių pagrindu „VP Market“ įmonės išmokėjo akcininkams dividendus iš pelno. Komitetas siūlo nustačius galimai valstybei padarytus nuostolius spręsti klausimą dėl nuostolių atlyginimo.

Dėl „Mitnijos“ laimėtų „Lietuvos geležinkelių“ konkursų. Vyriausybei ir Generalinei prokuratūrai taip pat pasiūlyta atlikti „Lietuvos geležinkelių“ su koncerno „MG Baltic“ įmone „Mitnija“ 2009–2013 metais sudarytų sandolių teisėtumo patikrinimą.

Dėl įstatymų. NSGK pasiūlė Vyriausybei suburti darbo grupę, kuri pateiktų pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. Be kitų dalykų, komitetas siūlo griežtinti reikalavimus politinių partijų finansinės atskaitomybės dokumentams, kad juose būtų nurodytos per kalendorinius metus gautos pajamos bei išlaidos. NSGK taip pat siūlo nustatyti politinėms partijoms pareigą kartą per mėnesį teikti biudžetinės sąskaitos išrašus Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Išvadose siūloma Politinių partijų įstatyme numatyti, kad finansavimas iš įstatyme nenurodytų šaltinių yra neteisėtas, o tokį pažeidimą priskirti prie šiurkščių. Komitetas siūlo ir kelis būdus tobulinti politinių kampanijų finansavimo ataskaitoms.

NSGK taip pat pasisakė už politinės reklamos griežtinimą, lobistinės veiklos, būtinybę kurti verslo grupių atstovų ir politikų bei valstybės tarnautojų susitikimų neformalioje aplinkoje deklaravimo ir viešinimo tvarką.

Komitetas pasiūlė tobulinti viešųjų ir privačių interesų valstybinėje tarnyboje deklaravimo ir deklaracijų viešinimo tvarką, stiprinti galimo, menamo ir realaus interesų konflikto kontrolę.

Dėl žiniasklaidos. NSGK siūlo Vyriausybei užtikrinti žiniasklaidos priemonių valdymo atskyrimą nuo kitų verslų, taip pat užtikrinti verslo įtakos žiniasklaidai kontrolę, žiniasklaidos priemonių koncentraciją.

Komitetas pasisakė už valstybinio sektoriaus išlaidų veiklos viešinimui pasiskirstymo tarp žiniasklaidos priemonių kontrolę. Jis siūlo ir svarstyti galimybę žiniasklaidos priemones už nustatytus pažeidimus įtraukti į „juoduosius sąrašus“ valstybės užsakymų atžvilgiu.

Dėl informacijos nutekinimo. Komitetas pasiūlė nustatyti administracinę atsakomybę už Seimo laikinosios tyrimo komisijos reikalavimų nevykdymą, taip pat įtvirtinti draudimą valstybės institucijoms teikti kitiems asmenims su tyrimais susijusią informaciją, kol nėra paskelbta parlamentinio tyrimo išvada.

NSGK pasiūlė, kad informaciją tekinantys komisijos nariai būtų svarstomi Seimo etikos ir procedūrų komisijoje, o padedantis personalas už nesankcionuotą informacijos platinimą atsakytų drausmine tvarka.