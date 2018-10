Lengvinama parama jaunoms šeimoms pirkti būstą regionuose

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir bankų atstovai ketvirtadienį nusprendė, jog bus pailgintas terminas šeimoms pasirašyti sutartį su banku dėl paskolos, taip pat jos bus geriau informuojamos apie finansavimą naujo namo statyboms.

„Pasitaikė atvejų, kad žmonės nori statyti namą, tačiau yra nesusitvarkę statybų leidimo ir, jeigu yra patvirtinama, kad jie gali pasinaudoti šitos paskatos mechanizmu, jie fiziškai nesuspės sutvarkyti. Tai viena dalis, kad žmonėms tai reikia atskirai iškomunikuoti. Kita dalis, kad pridėti atmintinę prie pažymos, kurioje būtų svarbiausi dalykai paminėti, ką žmogui žinoti ir pasiruošti einant į banką ar kitą įstaigą“, – po susitikimo ketvirtadienį žurnalistams sakė viceministras Eitvydas Bingelis.

Pasak jo, be to, nuo kitų metų numatoma nuo dviejų iki trijų mėnesių pailginti terminą, per kurį norinčios gauti valstybės paramą jaunos šeimos turėtų pasirašyti sutartį su banku.

E. Bingelio teigimu, norint gauti subsidiją naujam namui statyti, reikalavimai yra griežtesni, nes didesnė skolinimo rizika.

„Labai daug atvejų, kad žmonės prieš du metus pradėję statybas, yra keli procentai to baigtumo neregistruota ir žmonės tiesiog nori pasinaudoti mechanizmu, nors namas stovi seniausiai, dėl to kai kuriems (gauti paramos – BNS) nepavyksta“, - kalbėjo viceministras.

Anot jo, dėl paramos jau kreipėsi daugiau nei 2,1 tūkst. žmonių, iš kurių patenkinta apie 600-700 prašymų. Šiemet Vyriausybė tam skirs 4 mln. eurų.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų. Vaikų neturinčioms šeimoms numatyta 15 proc., vieną vaiką auginančioms – 20 proc., du vaikus – 25 proc., auginančioms tris ir daugiau vaikų – 30 proc. būsto kredito sumos subsidija.

Paskola suteikiama butui ar namui šalies regione įsigyti, taip pat namo statyboms. Dėl paramos gali kreiptis asmenys, niekada neturėjusi nuosavo būsto jauna šeima – sutuoktiniai arba vaiką vienas auginantis tėvas ar mama iki 35 metų.

Seime svarstomos įstatymo pataisos, siūlančios sušvelninti reikalavimus jaunoms šeimoms, norinčioms pirkti būstą didesniuose miesteliuose. Siūloma paramą skirti ir tuomet, kai jauna šeima įsigyja pirmąjį būstą regione, kur kvadratinio metro vertė yra bent 60 proc. mažesnė už nustatytą didžiausią vertę visoje Lietuvoje. Dabar ši riba yra 65 procentai.

7 dalykai, kuriuos turi žinoti jaunos šeimos, pretenduojančios į subsidiją namui statyti regione

1. Namo statyba turėtų būti pradedama turint savų lėšų.

Tai reiškia: namo statymas yra vertinamas kaip rizikingesnis pasirinkimas nei namo arba buto pirkimas. Jauna šeima pirmiausia pati turi įsivertinti, ar ji yra pajėgi šiam veiksmui skirti daug laiko, finansų ir gebėti nusimatyti bei suvaldyti visas galimas su tuo susijusias rizikas. Namo statyba negali būti skubotas sprendimas.

2. Ketinamos įsigyti nuosavybės adresas gali būti keičiamas iki tol, kol savivaldybėje suformuojama pažyma, patvirtinanti jaunos šeimos teisę į subsidiją. Pakeitus adresą, eilė neprarandama.

Tai reiškia: jeigu šeima nusimato tam tikrą nuosavybę, bet savininkas ją parduoda kitai šeimai arba iš viso nusprendžia nebeparduoti, į valstybės subsidiją pretenduojanti jauna šeima gali susirasti kitą nuosavybę ir jai tereikės pakeisti nuosavybės adresą.

3. Terminai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos suformavimo šeima turi susisiekti su kredito davėju, o tuomet per 2 mėnesius įvyksta derybos bei kredito sutarties pasirašymas.

Tai reiškia: jeigu vienas šeimos narys serga, tikėtina, susisiekti su kredito davėju ir susitarti dėl susitikimo gali kitas jaunos šeimos narys. Taip pat galima oficialiai įgalioti kitą asmenį, kad jis atstovautų jaunos šeimos interesams ir susisiektų su kredito davėju.

4. Pradinis įnašas arba kito turto įkeitimas. Net ir įgijusi teisę į valstybės subsidiją, jauna šeima dėl kredito kreipiasi į banką arba kredito uniją. Kredito davėjas vadovaujasi Lietuvos banko patvirtintais Atsakingo skolinimosi nuostatais paprastai už suteikiamą kreditą prašo pradinio įnašo ir/ar turto įkeitimo.

Tai reiškia: suteikdami būsto kreditus jaunoms šeimoms kredito davėjai atsižvelgia į tai, kad paskolos gavėjo turimi finansiniai įsipareigojimai neviršytų 40 proc. asmens ar šeimos nuolatinių pajamų, o nuosavų lėšų dalis paprastai turi sudaryti ne mažiau 15 proc. įsigyjamo būsto vertės, bet gali būti ir didesnis. Laidavimas negalimas arba galimas tik išskirtiniais atvejais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipia dėmesį, kad kredito davėjas gali paprašyti pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad statybos bus užbaigtos sutartu laiku: tai gali būti suderintas projektas ir statybų leidimas, rangos sutartis, namo statybų ir jo įrengimo sąmata. Esant rizikai, kad statybos nebus baigtos laiku, kredito davėjas gali prašyti didesnio pradinio įnašo, pavyzdžiui, 30 proc.

Svarbu tai, kad kredito įstaigoje pirmiausia vertinamos jaunos šeimos pajamos ir turimos nuosavos lėšos, kurios gali būti skiriamos namo statyboms. Turto įkeitimas – tai antras žingsnis prašant kredito namo statyboms.

Kiekvieną individualaus namo statybų finansavimo projektą kredito davėjas vertina individualiai – analizuoja šeimos kredito istoriją, pajamų tvarumą, patį projektą – ir priima sprendimą, ar suteikti prašomą kreditą ir kokiomis sąlygomis.

5. Darbams galima samdyti rangovą arba atlikti juos patiems. Teisę į valstybės subsidiją įgijusi jauna šeima, kuri nori būstą regione statytis, gali samdyti arba rangovą, arba atlikti darbus savo jėgomis. Teisės aktai, reguliuojantys finansinę paskatą, tai leidžia. Statybos turi būti baigtos su kredito davėju sutartu laiku. Tačiau skirtingi kredito davėjai pirmenybę gali teikti namo statyboms sudarius rangos sutartį.

6. Subsidija išmokama tik pabaigus namo statybas per sutartą su kredito davėju laikotarpį (įprastai 1-2 metus). Tokia taisyklė priimta, siekiant užkirsti kelią netikslingam valstybės lėšų naudojimui ir užtikrinti, kad subsidiją gavusi šeima pastatytame name galėtų gyventi.

7. Pirmojo būsto programa yra patvirtinta 2018–2021 metų laikotarpiui. Tai reiškia, kad jaunos šeimos turi laiko apsvarstyti, kokio būsto norėtų, kuriame regione palankiau įsikurti, ar patogiau būstą pirkti ar statytis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipia dėmesį, kad jeigu prašymas skirti subsidiją pirmam būstui regione pirkti ar statyti netenkinamas, nes tais metais buvo išnaudotos visos šiam tikslui skirtos lėšos, tuomet šeima įrašoma į sąrašą finansinei paskatai gauti kitais kalendoriniais metais. Tuo atveju jauna šeima turėtų atnaujinti savo prašymo duomenis iki kitų metų sausio 15 d. Neatnaujinus duomenų, šeima gali būti išbraukta iš finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų sąrašo.

Jeigu dėl to, kad buvo išnaudotos lėšos, jauna šeima turi palaukti iki kitų kalendorinių metų ir per tą laiką šeimos narių amžius peržengia nustatytas ribas, šeima vis tiek laikoma atitinkanti kriterijus.

Sutarta dėl aiškesnių sąlygų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ketvirtadienį inicijavo susitikimą su SEB banko ir „Swedbank“ atstovais, su kuriais diskutuota apie taisyklių ir procedūrų palengvinimą jaunoms šeimoms, turinčioms teisę statytis namą regione su valstybės subsidija ir kredito įstaigos išduodamu kreditu (kai šeima atitinka visus banko reikalavimus).

Susitikimo metu sutarta dėl 3 pakeitimų:

• Jauna šeima, teikdama prašymą dėl namo statybos regione, kartu su kitais tvarkoje numatytais dokumentais turės pateikti statybos leidimą;

• 2 mėnesių terminą, skirtą deryboms su kredito davėju bei kredito sutarties pasirašymui, planuojama pratęsti iki 3 mėnesių;

• Prie suformuotos pažymos jaunai šeimai bus pridedama atmintinė apie visus dokumentus, kurių reikia kreipiantis į kredito įstaigą.

Planuojama, kad šie pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.