Pajamų deklaracijas jau pateikė daugiau nei pusė milijono gyventojų

Daugiau nei 348 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su grąžintina gyventojų pajamų mokesčio (GPM) suma, jiems bus grąžinta beveik 61 mln. eurų GPM permokų suma. Beveik 105 tūkst. gyventojų pateikė deklaracijas su mokėtina GPM suma, jie turės sumokėti 35 mln. eurų GPM.

Kaip Eltą patikino VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Inga Gedminienė, GPM permokas planuojama pradėti grąžinti jau šį mėnesį.

Deklaruotos permokos pirmiausia bus grąžinamos tiems gyventojams, kurie deklaracijas pateiks savarankiškai el. būdu, laiku ir jos bus užpildytos be klaidų, o pateikti duomenys sutaps su VMI turimais duomenimis.

„VMI deklaruotas GPM permokas stengiasi grąžinti gyventojams kaip įmanoma anksčiau, permokas planuojama pradėti grąžinti balandžio mėnesį. Deklaruotos permokos pirmiausia bus grąžinamos tiems gyventojams, kurie deklaracijas pateiks savarankiškai el. būdu, laiku ir jos bus užpildytos be klaidų, o pateikti duomenys sutaps su VMI turimais duomenimis. VMI susidariusias permokas visiems pasinaudojusiems gyventojų pajamų mokesčio lengvata grąžina iki liepos 31 d. Sistema sąrašus sudaro atsitiktine tvarka. Pavedimus į gyventojų sąskaitas VMI atlieka kiekvieną darbo dieną, visada atsižvelgdama į savivaldybių biudžetų pajamas“, - Eltai komentavo I. Gedminienė.

Kaip teigė VMI atstovė, pildant pajamų deklaraciją dažniausiai klystama deklaruojant ne visas pajamas iš individualios veiklos, gyventojai pamiršta deklaruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamas, gautas už išnuomotą butą, namą ar žemę, deklaruoja įmokas už studijas, nors jas jau yra deklaravęs kitas šeimos narys.

ELTA primena, kad kovo 20 dieną VMI paskelbė pajamų ir turto deklaravimo startą. Šiemet, kaip anksčiau skelbė VMI, paruošta daugiau kaip 1,9 mln. preliminariųjų pajamų deklaracijų, 1,4 mln. gyventojų jas galės pateikti vos keliais mygtukų paspaudimais. Pateikti deklaracijas privalo 689 766 gyventojai.

Kaip akcentuoja VMI, pajamų deklaracijas turėtų pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl einamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.), bei gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių.

Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas NPD, nurodo VMI.

Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

Pajamas ir turtą deklaruoti reikia iki gegužės 2 dienos.