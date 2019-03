Pajamas jau deklaravo per 133 tūkst. gyventojų

Pajamas ir turtą taip pat deklaravo 69 344 gyventojai, mokėję įmokas už gyvybės draudimą, 11 531 gyventojas, mokėjęs už studijas, 14 832 - mokėję palūkanas už būsto kreditą, 1 848 - studijų kreditą, dar 7 775 - įmokas į pensijų fondus.

ELTA primena, kad kovo 20 dieną VMI paskelbė pajamų ir turto deklaravimo startą. Šiemet, kaip anksčiau skelbė VMI, paruošta daugiau kaip 1,9 mln. preliminariųjų pajamų deklaracijų, 1,4 mln. gyventojų jas galės pateikti vos keliais mygtukų paspaudimais. Pateikti deklaracijas privalo 689 766 gyventojai.

Kaip akcentuoja VMI, pajamų deklaracijas turėtų pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl einamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.), bei gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių.

Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas NPD, nurodo VMI.

Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

Pajamas ir turtą deklaruoti reikia iki gegužės 2 dienos.