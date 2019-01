Nuo sausio brangsta elektra ir dujos

Elektra buitiniams vartotojams auga apie 15 procentų. Tai pirmas toks kanų šuolis nuo 2013 metų.

Gyventojams elektrą tiekiančios bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) vadovas Mantas Mikalajūnas sako, kad sąskaitos gyventojams gali padidėti iki kelių eurų.

„Pagal standartinį tarifą vidutinis suvartojimas jeigu yra apie 100 kWh, – gal šiek tiek daugiau. Padidėjimas išlaidų sudarytų iki 2 eurų per mėnesį“, – aiškino LET vadovas.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas didėja 15 proc. (1,7 cento) iki 13 centų už kilovatvalandę (su PVM), o dviejų laiko zonų – 17,2 proc. (2,1 cento) iki 14,3 cento (dienos) ir 9,9 proc. (0,9 cento) iki 10 centų (nakties).

Plano „namai“ vienos laiko zonos tarifas didėja 17,5 proc. (1,7 cento) iki 11,4 cento už kWh, dviejų laiko zonų – 20,4 proc. (2,1 cento) iki 12,4 cento (dienos) ir 11,1 proc. (0,9 cento) iki 9 centų (nakties).

Gamtinės dujos buitiniams vartotojams nuo sausio 1 dienos brangsta 7 centais už kubinį metrą, arba 12-18 procentų.

LET skaičiavimais, dėl kainų pokyčių statistiniam namų ūkiui, naudojančiam dujas maisto ruošai, sąskaitos išaugs apie 40 centų per mėnesį. Tiems kurie šildosi būstą, per metus sudarys apie 90-100 eurų, ekonomiškuose būstuose – galbūt 50-60 eurų, yra sakęs M. Mikalajūnas.

Pirmos vartotojų grupės – tik maistui gaminti dujas naudojantiems vartotojams (iki 300 kubų per mėnesį ) – kaina didėja 11,9 proc. – nuo 59 iki 66 centų už kubą, antros grupės – dujomis šildantiesiems namus (nuo 301 iki 20 tūkst. kubų) – 17,9 proc. – nuo 39 iki 46 centų. Trečiosios grupės vartotojams (daugiau nei 20 tūkst. kubų) kaina auga 18,5 proc. – nuo 38 iki 45 centų.

Abonentinis mokestis jiems nesikeis.

Dujos buitiniams vartotojams pigo nuo 2014 metų, kai Rusijos koncernas „Gazprom“ pritaikė nuolaidą, tačiau jai pasibaigus, 2017 metų liepą brango 5-8 proc. 2018-ųjų pradžioje jos vėl pigo beveik 8 proc., bet tik buitiniams vartotojams, naudojantiems dujas maistui ruošti.