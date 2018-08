Naujovė: pinigams pervesti užteks žinoti gavėjo telefono numerį

Lietuvos banko iniciatyvą sukurti bankų sąskaitos ir telefono numerių susiejimo sistemą aktyviai palaiko trys šalies komerciniai bankai, kurie ketina naudotis šia centrinio banko plėtojama paslauga.

„Šiuolaikiniai mokėjimai kone masiškai migruoja į mobilųjį telefoną - būtent telefono aparatas daugeliui iš mūsų jau netolimoje ateityje pakeis įprastą piniginę. Plėtodami Lietuvos banko mokėjimo sistemą „CENTROlink“ ir su ja susijusią infrastruktūrą, siekiame, kad ir mūsų šalyje kuo daugiau vartotojų turėtų galimybę telefonu atsiskaityti patogiai ir greitai už mažiausią įmanomą kainą“, - sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Susiejęs banko sąskaitos ir telefono numerį, vartotojas mokėjimus galės atlikti telefonu mokėjimo paslaugų teikėjo mobiliojoje programėlėje pasirinkęs gavėją iš savo telefono kontaktų sąrašo arba suvedęs lėšų gavėjo telefono numerį. Sąskaitos numerio suvesti nebereikės. Šia paslauga galės naudotis mokėjimo paslaugų teikėjų klientai, davę sutikimą susieti savo telefono numerį su banko sąskaita.

Lietuvos bankas jau pasirašė pirmąsias sutartis dėl banko sąskaitos ir telefono numerio susiejimo sistemos naudojimo su trimis šalies komerciniais bankais, per kuriuos vykdoma beveik pusė visų mokėjimų Lietuvoje.

„Sveikiname telefono ir sąskaitos numerių susiejimo paslaugą įsipareigojusius plėtoti mokėjimo paslaugų teikėjus ir raginame prisijungti kitus Lietuvos bei užsienio šalių bankus, kredito unijas, mokėjimo ir el. pinigų įstaigas ir savo klientams pasiūlyti itin patogią paslaugą“, - sako M. Jurgilas.

Anot jo, įsipareigojimas bendrai plėtoti paslaugą leis šią paslaugą pasiūlyti didesniam skaičiui vartotojų, be to, ja galės naudotis skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų klientai. Tokia paslauga ypač reikalinga momentiniams mokėjimams, kurių proveržio galima tikėtis dar šiais metais. Mokėjimo sistema „CENTROlink“ ja besinaudojantiems mokėjimo paslaugų teikėjams leidžia savo klientams pasiūlyti itin greitus momentinius mokėjimus 24 valandas per parą ištisus metus be poilsio ir švenčių dienų. Dabar tik nuo pačių bankų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų pasirengimo priklausys, kada jie šiuos itin greitus ir patogius mokėjimus pasiūlys savo klientams.

Mokėjimo sistema „CENTROlink“ sparčiai auga - vien pirmą šių metų pusmetį atlikta 8,625 mln. operacijų, t. y. 52 proc. daugiau nei pernai atitinkamu metu, jų vertė išaugo 34 proc. - iki 23,5 mlrd. Eur. „CENTROlink“ paslaugomis naudojasi keliasdešimt mokėjimo paslaugų teikėjų - bankų, kredito unijų ir per Lietuvos banko infrastruktūrą prieigą turinčių šalies ir užsienio nebankinio sektoriaus dalyvių - mokėjimo ir el. pinigų įstaigų. „CENTROlink“ teikia plačiausią Baltijos ir Šiaurės šalių regione bendros mokėjimų eurais erdvės - SEPA - paslaugų spektrą, įskaitant ir momentinius mokėjimus bei tiesioginį debetą.