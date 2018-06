Ministerija: VLK vėlavo parengti naują vaistų kainyną

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė BNS antradienį sakė, kad naujas kainynas SAM turėjo būti pateiktas derinti vėliausiai birželio 15 dieną.

„SAM vadovybė neigiamai vertina tai, kad iki šiol VLK iki galo neparengė kompensuojamųjų vaistų kainyno, jis turi įsigalioti jau liepos 1-ąją“, – antradienio popietę teigė L. Bušinskaitė-Šriubėnė.

„Tai yra netoleruotinas aplaidumas ir, kas paneigs, gal net piktybiškas noras pakenkti pacientų interesams, kurie laukia mažesnių vaistų kainų. Nepaisant susidariusios situacijos, SAM deda pastangas, kad naujasis kainynas įsigaliotų nuo liepos ir pacientai nenukentėtų. Ministras A. Veryga to tikisi ir iš VLK vadovybės, kad ji atsakingai pažiūrės į šį klausimą“, – sakė ji.

VLK pripažįsta vėlavusi, bet pažymi, kad kainyną teko rengti pagal visiškai naujas taisykles. Antradienio vakarą VLK pranešė BNS, kad jau pateikė kainyną tvirtinti ministerijai.

„Būtina atsižvelgti į tai, kad nuo šių metų balandžio 1 dienos iš esmės pasikeitė kompensuojamųjų vaistų kainodara, taip pat keitėsi taisyklės, pagal kurias vaistai įrašomi į kompensuojamųjų vaistų kainyną, keitėsi ir tiekėjų paraiškų vertinimas bei referavimo sistema, atsirado kitų naujovių. Dėl visų šių pokyčių vaistų tiekėjams kilo daug neaiškumų, todėl teko pratęsti paraiškų tikslinimo terminą“, – teigia VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas Evaldas Stropus. Jo komentarą BNS perdavė VLK Ryšių su visuomene skyrius.

E. Stropaus aiškinimu, kainyno projekto rengėjams šį kartą jį parengti buvo gerokai sudėtingiau ir dėl tam tikrų techninių aplinkybių – reikėjo iš esmės koreguoti informacinę sistemą, kuria naudojantis rengiamas kainynas, be to, pagal naujas taisykles reikėjo atrinkti tuos vaistinius preparatus, kurie atitinka teisės aktų reikalavimus ir gali būti įrašyti į kainyno projektą.

„Pažymėtina ir tai, kad kainyno parengimo terminai yra labai glausti: pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, kainyno projektas turi būti parengtas per 10 dienų. Per tas pačias 10 dienų VLK turi pateikti informaciją Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai apie vaistus, kurie, nors ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, turi būti įrašyti į kainyną, nes yra nepakeičiami kitais vaistais. Per tą patį 10 dienų laikotarpį ši komisija turi išnagrinėti VLK pateiktą informaciją ir apie priimtą sprendimą pranešti VLK – tik tuomet gali būti baigiamas rengti kainynas“, – aiškina E. Stropus.

Jis pažymi, jog „VLK darė viską, kad kainyno projektas būtų parengtas kuo greičiau, tačiau visos pirmiau minėtos aplinkybės neleido šio darbo atlikti iki įprasto termino – juk kainynas buvo rengiamas pagal visiškai naujas taisykles“.

Vaistų kainynas atnaujinamas kas ketvirtį.

Ministerijos pasiūlyti ir Vyriausybės pernai pavasarį patvirtinti pakeitimai dėl Kompensuojamųjų vaistų kainyno sudarymo buvo sukėlę dalies farmacininkų ir vaistinių pasipriešinimą, nes pareikalauta, kad vaistų kainos nebūtų didesnės daugiau kaip 10 proc., palyginti su referencinėmis šalimis: Latvija, Estija, Vengrija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Iki tol buvo nustatyta, kad vaistai negali būti brangesni daugiau nei 40 proc., palyginti su minėtomis šalimis. Šie reikalavimai nulėmė, kad kainyne neliko dalies iki tol kompensuotų vaistų.

Vyriausybė šį sausį dar kartą pakoregavo vaistų bazinės kainos skaičiavimo metodiką – pagal ją, pavyzdžiui, nuo liepos įvedamos priemokų „lubos“.