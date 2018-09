M. Zalatorius dėl „Luminor“ sandorio: pokytį rinkoje vertiname teigiamai

Apibendrinant, šį pokytį rinkoje vertiname teigiamai. Tai neabejotinai įdomiausias ir didžiausias sandoris Baltijos šalių finansų rinkose per pastarąjį dešimtmetį. Be to, tai didžiausias sandoris, kai JAV privataus kapitalo investuotojas įsigyja Europos finansų bendrovę.