Lietuvos keliams skiriama beveik 0,5 mlrd. eurų

„Šiemet anksčiau tvirtiname šią programą ir už ją bus galima sutvarkyti daugiau kelių“, - Vyriausybės posėdyje sake susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Programai planuota skirti beveik 441 mln. eurų, bet pernai surinkta per 23 mln. daugiau nei planuota, be to, liko praėjusiais metais nepanaudoti beveik 29 mln. eurų. Viską sudėjus, šių metų programai skiriamos lėšos padidėjo.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos laikinasis vadovas Vitalijus Andrejevas Vyriausybės posėdyje aiškino, kad nepanaudotos lėšos susidarė, nes pernai buvo daug kritulių, kurie stabdė darbus.

Transeuropinio tinklo kelio „Via Baltica“ plėtrai bus skirta beveik 34 mln. eurų. Anot Susisiekimo ministerijos, panaudojant šias lėšas kartu su Europos Sąjungos investicijomis, iki šių metų pabaigos planuojama baigti automagistralės Kaunas-Marijampolė rekonstrukcijos, taip pat Panevėžio aplinkkelio rekonstravimo darbus.

10 mln. eurų bus skirta Šilutės-Rusnės krašto rekonstravimui ir estakados statybos techninio darbo projekto parengimui.

Beveik 19 mln. eurų bus skirta skoloms, susidariusioms už praėjusiais metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, apmokėti.

Valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės keliams (gatvėms) bus skirti beveik 376 mln. eurų.

53 mln. eurų bus skirti programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“. Tikimasi per šiuos metus išasfaltuoti 300 kilometrų žvyrkelių.

Su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektams - 42 tūkst. eurų.