Lietuvių pirkiniai: vasarą valgo savo užaugintą derlių, bet neatsispiria ir egzotikai

Vis daugiau lietuvių rūpinasi, kad jų mitybos racione būtų pakankamai daržovių ir žalumynų. Pastaraisiais metais daržovės tapo kasdienio pirkinių krepšelio dalimi, dėl kurių pirkėjai nevengia į parduotuve užsukti ir kelis kartus per savaitę. Svarbu pažymėti, kad daugeliu atvejų pirkėjai yra linkę rinktis būtent Lietuvos ūkininkų užaugintą produkciją. Be to, populiariausias daržoves vasarą nemažai gyventojų augina ir patys, todėl daržo gėrybių suvartoja dar daugiau.