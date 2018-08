Keturios įmonės nepagrįstai taikė palūkanas ir turės jas grąžinti klientams

Visos jos pripažino šiuos teisės aktų nuostatų neatitinkančius savo veiksmus, juos nutraukė ir ėmėsi arba ketina imtis veiksmų vartojimo kredito gavėjams padarytai žalai atlyginti, praneša LB.

„Atlikdami rinkos priežiūrą fiksavome kai kurių bankų ir dalies vartojimo kreditus teikiančių bendrovių praktiką sutartomis palūkanomis apmokestinti ne tik pagal vartojimo kredito sutartį išmokėtą vartojimo kredito sumą, bet ir tam tikrus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius. Dėl tokių finansų rinkos dalyvių veiksmų buvo gauta ir vartotojų skundų. Ėmėmės priemonių tą neleistiną praktiką sustabdyti ir paskatinome įmones žalą klientams atlyginti“, - sako LB Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pasak jo, vartotojams, manantiems, kad jų sudarytose vartojimo kredito sutartyse vartojimo kredito palūkanų norma buvo taikoma netinkamai (pavyzdžiui, vartojimo kredito palūkanos skaičiuotos ne tik nuo išmokėtos bendros vartojimo kredito sumos, bet ir nuo su sutartimi susijusių mokesčių), rekomenduotina su prašymu grąžinti permokėtas palūkanas pirmiausia raštu kreiptis į vartojimo kreditą suteikusią bendrovę, o prireikus - į Lietuvos banką.

LB atstovas Mindaugas Milieška Eltai sakė, kad bendrovės pačios ėmėsi taisyti padarytus pažeidimus, dėl to geranoriškai sutikta neviešinti jų pavadinimų.

„Bendrovės pačios ėmėsi priemonių, dėl to nenorima skelbti - jos pačios imasi kažką daryti. Be to, iš patikrintų, tik keturiose įmonėse nustatyta pažeidimų, tad situacija tikrai gana gera“, - sakė M. Milieška.

Įstatyme numatyta, kad vartojimo kredito palūkanų norma gali būti taikoma tik išmokėtai vartojimo kredito daliai.

Tai reiškia, kad vartojimo kredito gavėjui turi būti pervedama (suteikiama galimybė naudotis) visa jam suteikto vartojimo kredito suma, o palūkanos skaičiuojamos tik išmokėtai, tai yra suteiktai naudotis vartojimo kredito daliai.

LB kovo pradžioje raštu kreipėsi į visus prižiūrimus subjektus, turinčius teisę verstis vartojimo kredito teikimo veikla, prašydamas pateikti detalius, konkrečiais įrodymais pagrįstus paaiškinimus, ar jų vykdoma vartojimo kredito teikimo veikla atitinka pirmiau nurodytas teisės aktų nuostatas.

Išnagrinėjus visų atsakiusių įmonių (iš viso 110 finansų rinkos dalyvių) pateiktą informaciją ir dokumentus, LB padarė išvadą, kad didžiosios dalies jų (106 bendrovių) veiksmai tinkami.

Keturios įmonės nesilaikė įstatymo reikalavimų, nes vartojimo kredito sutartyse nustatytas palūkanas skaičiavo ne tik nuo vartotojams išmokėtos bendros vartojimo kredito sumos, bet ir nuo finansuoto sutarties sudarymo mokesčio.

2017-2018 m. už tokius pažeidimus vienai įmonei, „Finansų bitė“, buvo skirta bauda, o dviem bendrovėms - „SB lizingas“ ir „Bigbank“ - įspėjimai.