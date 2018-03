„Google“ ir „Facebook“ sprendimas riboti kriptovaliutų reklamą sumažins riziką?

Pasak „Blockchcain Centre Vilnius” įkūrėjo Antano Guogos, toks sprendimas leis sumažinti riziką, nes yra per daug projektų, kurie yra neteisingi ar net turi sukčiavimo požymių.

„Rizika yra per didelė, yra per daug pagundų, pernelyg lengvai žmonės surinko dideles sumas pinigų ir gal dėl to truputį reikia pristabdyti, pažiūrėti, kaip dabartiniams projektams pasiseks”, - Eltai sakė A. Guoga.

Paklaustas, ar toks sprendimas neatstums žmonių, kurie norėtų pradėti su kriptovaliutomis susijusią veiklą, A. Guoga sakė, kad toks laikas jau praėjo.

„Jau traukinys nuvažiavo, daug iš lietuvių projektų surinko tinkamą finansavimą įgyvendinti juos, tai tiems, kas pavėlavo, yra labai sunku ir turbūt per vėlu kažką daryti, nes ir kriptovaliutų kainos yra ženkliai mažesnės. Dabar yra sunkiau surinkti tą investavimą, ir investuotojai, kurie nusipirko tokenų, laukia rezultatų. Reikia, kad tie projektai, kuriuos ypač daug kas iš lietuvių kuria, būtų sėkmingi“, - sakė A. Guoga.

Jis taip pat neatmetė to, kad jei tokenų vertė pakils ir investuotojai bus patenkinti, „Google” kriptovaliutų reklamą galėtų sugrąžinti.

Tuo metu ICO (initial coin offering - pirminio valiutos siūlymo) ekspertas Povilas Ruzgaila sakė, kad „Google“ ir „Facebook“ panaikinus kriptovaliutų reklamą, ji veiks labiau koncentruotai ir per kriptovaliutų bendruomenės šaltinius.

„Tai bus tokia forma kaip „Bitcointalk“ arba „Reddit“, iš vienos pusės nuo to viskas prasidėjo, tai kažkuria prasme viskas ir sugrįš atgal“, - Eltai sakė P. Ruzgaila.

Anot ICO eksperto, žmonės, kurie dirba ir domisi šia sritimi, atras kitus informacijos kanalus bei bendraus tiesiogiai.

„Jeigu tai nebus reklama „Google“, tai bus kiti kanalai atrasti, kurie bus naudojami. O šiaip vystant tokius projektus dabar yra nemaža dėmesio skiriama pačių investuotojų įsitraukimui su jais tiesiogiai bendraujant tiek toje pačioje Kinijoje, tiek Pietų Korėjoje, Japonijoje. Tai bet kokiu atveju ne jie tų projektų ieško su reklamos pagalba, su jais vyksta bendravimas tiesiogiai“, - kalbėjo P. Ruzgaila.

Jis taip pat neatmetė to, kad praėjus metams ar daugiau, kai rinka normalizuosis ir nesklandumų rizika sumažės, „Google” ir „Facebook” panaikins kriptovaliutų reklamos ribojimus.

Lietuvos banko valdybos nario padėjėja Jekaterina Govina Eltai atsiųstame atsakyme sako, kad reklamos draudimai nukreipti į nereguliuojamų ICO rizikų užkardymą, kai tuo tarpu blokų grandinės technologija turi didelį pritaikymo versle ir viešajame sektoriuje potencialą. Kaip pavyzdį ji paminėjo Lietuvos banko vystomą „LBChain” projektą, kuris leis įmonėms išbandyti blokų grandinės technologiją.

„Lietuvos banko plėtojama „LBChain“ platforma padėtų Lietuvos ir tarptautinėms įmonėms įgyti naujų žinių, vykdyti blokų grandinės technologijos tyrimus, pritaikant ir išbandant šia technologija pagrįstas paslaugas finansų įstaigų veikloje”, - rašo J. Govina.

Anksčiau „Reuters“ rašė, kad „Google“ valdanti įmonė „Alphabet“ paskelbė nuo birželio uždrausianti visas kriptovaliutų bei su jomis susijusio turinio reklamas.

„Google“ teigė pernai dėl taisyklių pažeidimų pašalinę 3,2 mlrd. reklamų - beveik dvigubai daugiau nei 2016-aisiais.

Savo ruožtu „Facebook“ visas reklamas, susijusias su kriptovaliutomis, jų produktais ir pirminiais kriptovaliutų siūlymais uždraudė dar sausio mėnesį.