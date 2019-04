E. Gentvilas įvertino S. Jakeliūno pažadus: pažengia per toli

Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas sako, kad Seimo nario Stasio Jakeliūno teiginiai, jog vienas iš būdų, kuriuo būtų galima atlyginti žalą žmonėms, nukentėjusiems nuo komercinių bankų per krizę išmokėtų per didelių palūkanų, gali būti dalinis jų kompensavimas, pažengia per toli.