Darbuotojų trūkumas keičia sezoninio darbo tradicijas

"Laikinai dirbančių žmonių skaičiaus mažėjimui įtakos turi bendra situacija darbo rinkoje. Esant palankiai ekonominei situacijai, įmonėms vis labiau trūksta kvalifikuotų darbuotojų, todėl vis didesnei daliai laikinai dirbančiųjų atsiranda ilgalaikės darbo vietos", - sako "Verslios Lietuvos" analitikas Vadimas Ivanovas.

Įdarbinimo tarpininkavimo centro direktorius Žilvinas Padegimas sako, kad, be įprastinių, vasarą atsirandančių sezoninių darbų, kai kurios įmonės, išleidusios darbuotojus atostogų, į jų vietą priima žmones pagal neterminuoto darbo sutartis. Be to, pastebima tendencija, kad prekybos centrai vasarą priima darbuotojų sezoniniam darbui, o jei darbuotojas tinka ir atitinka reikalavimus, jam pasiūloma neterminuota darbo sutartis.