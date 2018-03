Darbas per šventes: prekybos tinklai prisitaikys prie klientų ir darbuotojų

Prekybos centras „Norfa“, anot D. Ryliškio, šiemet turėtų nedirbti velykinį sekmadienį, balandžio 1-ąją, o diena prieš tai, kovo 31-ąją, „Norfos“ parduotuvės dirbs dviem valandomis trumpiau.

„Mes manome, kad yra datų, kurios turėtų būti neprekybinės. Pernai ne tik per Velykas, bet ir pirmąją šventų Kalėdų dieną, taip pat Naujųjų metų dieną „Norfos“ parduotuvės iš viso nedirbo. Manome, kad kai kurie darbo laiko apribojimai ar apsiribojimai yra reikalingi, kad šventės neaplenktų ir prekybos centrų darbuotojų“, – tvirtino D. Ryliškis.

Praėjusių metų pabaigoje „Norfos“ mažmenos valdybos pirmininkas ir įmonių grupės savininkas Dainius Dundulis pasiūlė idėją neleisti prekybininkams dirbti sekmadieniais ir apriboti darbo laiką įstatymu, bet sprendimo nedirbti sekmadieniais „Norfa“ dar nepriėmė.

„Vienašališkai tokio sprendimo priimti negalime, nes mūsų konkurentai mus nukonkuruotų. Manome, kad įstatymų leidėjas galėtų priimti tokį sprendimą, nes sekmadieniais žmonės vis dėlto turėtų ilsėtis, o ne dirbti. Arba tą dieną bent jau reikėtų sutrumpinti darbo laiką“, – sakė D. Ryliškis.

„Lidl Lietuva“ taip pat priėmė sprendimą nedirbti švenčių dienomis. Pasak „Lidl Lietuva“ komunikacijos atstovo Valdo Lopetos, „Lidl“ parduotuvės nedirbo ir pirmąją Kalėdų dieną, ir Naujųjų metų dieną.

Mes manome, kad darbuotojai turi turėti galimybę praleisti laiką su šeimomis, draugais, artimaisiais.

„Šį sekmadienį, pirmąją šventų Velykų dieną, „Lidl“ parduotuvės taip pat nedirbs. Mes manome, kad darbuotojai turi turėti galimybę praleisti laiką su šeimomis, draugais, artimaisiais. Bent jau po pirmos Kalėdų dienos, po Naujųjų metų dienos, kai nereikėjo dirbti, tai buvo labai palankiai vertinta tiek mūsų pirkėjų, tiek darbuotojų“, – teigė V. Lopeta.

Prekybos centras „Iki“ priėmė priešingą sprendimą – „Iki“ parduotuvės švenčių dienomis dirbs. Anot B. Čaikauskaitės, parduotuvių darbo laikas nebus trumpinamas ar keičiamas, nes to pageidauja pirkėjai.

„Mes per šias Velykas, kaip ir per ankstesnes, planuojame netrumpinti darbo laiko. Tai darome todėl, kad matome, jog mūsų pirkėjai nori turėti galimybę apsipirkti. Taip pat dalis mūsų darbuotojų nori dirbti, nes tomis dienomis vis dėlto taikomas kitoks apmokėjimas, kuris jiems svarbus. Be to, ne visi darbuotojai tas šventes švenčia. Gali skirtis religija. Šiuo atveju mes tikrai atsižvelgiame ir į pirkėjus, ir į darbuotojus“, – tikino B. Čaikauskaitė.

Anot jos, pirkėjų srautai išlieka ir švenčių dienomis, nes yra žmonių, kurie, kaip minėta, katalikiškų švenčių nešvenčia, patys turi dirbti arba tiesiog paskutinę minutę užsuka nusipirkti vaišių. „Pirkėjų srautai yra turbūt vienas iš pagrindinių dalykų. Jeigu jų nebūtų, greičiausiai nebūtų ir poreikio dirbti. Tačiau, kol yra poreikis iš pirkėjų, tol mes jį tenkiname“, – sakė B. Čaikauskaitė.

LRT RADIJO klausytojas atkreipė dėmesį, kad prekybos centrai, nuomojantys patalpas kitiems, smulkesniems prekeiviams, dažnai nurodo, kad jie negali nedirbti. Jo teigimu, smulkūs prekeiviai per šventes ir savaitgaliais dėl to patiria nuostolių.

D. Ryliškio nuomone, kadangi santykiai tarp nuomotojo ir nuomininko yra sutartiniai, neturėtų pasitaikyti atvejų, kad taikomi kažkokie nurodymai, su kuriais nuomininkas nesutinka: „Norfos“ parduotuvė pati yra nuomininkė ir nuomojasi patalpas. Santykiai yra sutartiniai. Nemanau, kad kažkas kažką liepia. Be to, mūsų nuomonė sutampa, kad sekmadieniais galėtume nedirbti.“

Paklausti, ar vis dėlto reikalingas įstatymas, kuris įtvirtintų parduotuvių nedarbą per šventes, prekybos centrų atstovai neturėjo vieningos nuomonės. „Iki“ viešųjų ryšių atstovė B. Čaikauskaitė tvirtino, kad iki gegužės mėnesio, kai vėl turėtų būti keliamas klausimas dėl parduotuvių darbo laiko ribojimų, prekybos centrams skirtas laikas apklausti savo darbuotojus ir klientus, todėl pozicija dėl įstatymo bus išreikšta gegužės mėnesį.

„Lidl Lietuva“ komunikacijos atstovas V. Lopeta įsitikinęs, kad trys šventinės dienos per metus, kai parduotuvės nedirba, jau yra pažanga. Tačiau sakė, kad sekmadieniais „Lidl“ parduotuvės planuoja ir toliau dirbti.

„Tikrai negaliu pasakyti, ar reikia įstatymo, ar nereikia. Mes atsižvelgiame į darbuotojų, pirkėjų nuomonę. Pamatome, kokie yra srautai ir atitinkamai į tai reaguojame. [...] Pavyzdžiui, šiuo atveju net po prekybos alkoholiu apribojimo matome, kad sekmadienio popietę pirkėjų srautai parduotuvėse išlieka labai dideli. Dėl to jokių pokyčių dėl laiko neplanuojame, nes tai yra svarbu patiems žmonėms“, – tvirtino V. Lopeta.

„Norfos“ atstovas spaudai D. Ryliškis tikino – įstatymas, apribojantis prekybos centrų veiklą, reikalingas: „Jis sudarytų visiems vienodas konkurencines sąlygas ir apribotų prekybą minimomis dienomis. Nemanau, kad pirkėjai nukentėtų dėl to, o darbuotojams tai išeitų į naudą.“

Praėjusią savaitę, socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui susitikus su prekybos centrų atstovais, buvo nuspręsta klausimą dėl prekybos centrų darbo nukelti į gegužę. Per tą laiką prekybos centrai žada surinkti daugiau informacijos apie klientų poreikius ir darbuotojų nuomonę. Jau ir dabar dalis prekybos centrų nedirba švenčių dienomis, dalis jų trumpina laiką.