Dalyje Lietuvos jau galima tręšti laukus

Kaip skelbia Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus laukus tręšti mėšlu ar srutomis draudžiama nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d. Kasmet šį terminą ŽŪM ir Aplinkos ministerija patikslina ir nustato naujai, atsižvelgdamos į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis.

Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 m nuo gyvenvietės be seniūnijos seniūno sutikimo.

Jeigu augalų vegetacija nevyksta, jie iš mėšlo ir srutų neįsisavina maistinių medžiagų - azoto ir fosforo, kurie gali patekti į vandens telkinius ir juos užteršti. Už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus tręšiant laukus mėšlu ir srutomis gresia baudos. Pažeidėjai taip pat turi atlyginti aplinkai padarytą žalą.