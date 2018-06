Barai tikisi sirgalių antplūdžio tik prasidėjus futbolo čempionato ketvirfinaliams

Lietuviai, atrodo, pasaulio futbolo čempionato karštinei nepasidavė ir į barus žiūrėti varžybų darbo dienomis masiškai netraukia. Pavyzdžiui, antradienio vakarą, jau prasidėjus rungtynėms, laisvą staliuką rasti nesunku. Dar tuštesni barai dieną, kai vyksta pirmosios rungtynės, tačiau barmenai tikina, kad srautai išauga po 21 val., prasidėjus paskutiniam tos dienos susitikimui, bet net ir tada retai kada žmonių būna tiek, kiek savaitgaliais.

Pasak verslininkų, šiuo metu vykstančios grupių rungtynės nėra labai populiarios, nes retai kada susitinka stipriausios komandos.

„Jeigu žaistų dabar kokia Anglija su Ispanija arba Prancūzija, Vokietija, jau būtų daug žmonių, bet dabar žaidžia Japonija, Kolumbija, Senegalas, tai jie nelabai turi gerbėjų“, – sakė baro „Crazy Bull“ savininkas Piero Buttazzo.

„Grupėse būna po 3 varžybas per dieną, tai žmonės, jeigu jie labai dideli sirgaliai tos komandos, ateina. Be to, jei turi galimybę žiūrėti ir namie futbolą, tai net nėra būtina jiems į barą eiti. Išėjus iš grupės, pereinant prie ketvirtfinalių, pusfinalių ir finalo, tai tada bus pasaulinio masto šventė: žmonės eina žiūrėt varžybų, jau yra tik dvi komandos – viena laimi, kita pralaimi, vieni – namo, kiti – toliau“, – kalbėjo baro „Piano man“ vadovas Šarūnas Čėsna.

Tačiau verslininkai prognozuoja, kad jau po kelių savaičių žmonių baruose turėtų gerokai pagausėti, o iš viso per čempionatą planuojama kompensuoti įprastai vasarą maždaug 30 proc. sumenkusią apyvartą.

„Čia nuo žmogaus priklauso labai, ir priklauso nuo rungtynių: ar jos labai aktyvios, ar vyksta taškas į tašką, ir žmogus jaučia įtampą, todėl atsigers daugiau gurkšnių alaus. Bet manau, kad nuo 10 eurų iki viršaus. Jeigu jis pasiims užkąsti kelių užkandžių, maisto, tai gali išleist nuo 10 iki 20–25 eurų“, – sakė barmenas Valentas.

Lažybininkai taip pat pastebi, kad prasidėjus čempionatui žmonės stato dažniau ir daugiau. O favoritai, esą, kaip ir kasmet, tie patys.

„Daugiausia dabar už favoritus stato: Ispaniją, brazilus ir, aišku, visi galvoja, kad vokiečiai paims taurę“, – pasakojo „Top sport“ lažybų tarpininkė Renata Bryžis.

„Įvairių statymų yra. Yra tų mėgėjiškų, kurie pastato po keliasdešimt eurų ar kelis šimtus. Yra ir tokių, kurie nepagaili ir kelių tūkstančių už savo komandos pergalę“, – kalbėjo „Olybet“ tinklo vadovas Julius Kalvaitis.

Ketvirtfinaliai prasidės maždaug po savaitės, todėl ir žiūrovai, tikimasi, bus aktyvesni.