Artėjant pajamų deklaravimui – priminimas dėl NPD

Jei gyventojui iki šiol nebuvo taikomas NPD, tačiau dabar gyventojas pageidauja jį taikyti, arba anksčiau NPD jam nepriklausė, o dabar, perskaičiavus atlyginimą – priklauso, jis prašymą savo darbdaviui gali pateikti kad ir šiandien ir, jei NPD taikyti jam priklauso, tai bus padaryta nedelsiant – netrukus gyventojas pastebės, jog atlyginimas padidėjo.

„Jei gyventojas prašymo nepateiks, nors NPD taikyti jam priklauso, nieko baisaus. Kaip ir kiekvienais metais, jis galės NPD susigrąžinti iki gegužės 2 dienos pateikdamas metinę pajamų deklaraciją“, – pasakoja Rasa Virvilienė, VMI Teisės departamento direktorė, akcentuodama, kad gyventojui pamiršus deklaruoti pajamas ir nesusigrąžinus nepanaudoto NPD – VMI apie tai jam primins.

Gyventojai gali susigrąžinti anksčiau permokėtą NPD ir už ankstesnius laikotarpius, jei pateiks pajamų deklaraciją: už 2017 m. dar gali susigrąžinti 2,3 mln. Eur permokos, 2016 m. – 1,4 mln., 2015 m. – 1 mln., 2014 m. – 700 tūkst. Eur.

VMI primena, kad gyventojai, kurių atlyginimas 2019 m. yra ne didesnis kaip 2555 Eur per mėnesį (neatskaičius mokesčių), turi teisę į NPD, todėl bet kada gali pateikti prašymą savo darbdaviui ir jį taikyti. Gyventojas, gaunantis tik atlyginimą iš vieno darbdavio ir neplanuojantis gauti kitų pajamų, gali pateikti darbdaviui prašymą taikyti NPD, o, pavyzdžiui, gavus vienkartinę premiją, kartu su atlyginimu viršijančią 2555 Eur, vertėtų pateikti prašymą bent vieną mėnesį netaikyti NPD.

„Vis dėlto prieš teikdamas prašymą taikyti NPD, gyventojas turėtų įvertinti, ar per metus negaus kitų pajamų, pavyzdžiui, būsto nuomos, individualios veiklos ar kitokių pajamų, ar nedirbs papildomo darbo ir panašiai“, – teigia R. Virvilienė, paaiškindama, jei gyventojo priskaičiuotas (neatskaičius mokesčių) atlyginimas per mėnesį mažesnis kaip 2555 Eur, tačiau per metus jis gaus papildomų pajamų, NPD, sudėjus metines pajamas, gali sumažėti (arba nebepriklausyti), o tuomet nuo sumažėjusios NPD sumos gyventojui susidaro mokėtina pajamų mokesčio suma ir vien dėl šios priežasties jam atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas. Kai gyventojo 2019 m. visos pajamos sudaro 30 660 Eur ar daugiau, tokio gyventojo 2019 m. gautam darbo užmokesčiui metinis NPD netaikomas.

VMI primena, kad yra sukurtos nemokamos skaičiuoklės, kuriomis naudodamiesi gyventojai gali apskaičiuoti savo mėnesio ir metų NPD.

Jei kyla klausimų dėl NPD taikymo, gyventojai gali skambinti Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Konsultantai suteiks išsamias konsultacijas, kurios prilygintos rašytinėms ir saugomos 5 metus.