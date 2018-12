Apklausa: nauji butai Vilniuje pigs, Klaipėdoje – brangs

Naujų butų nuomos kainos neturėtų keistis, o biurų paklausos augimo laukiama Kaune ir Klaipėdoje.

„Žvelgiant į šiais metais Lietuvos NT rinkoje stebėtas aktyvumo aukštumas, rinkos dalyvių ateinančių metų lūkesčiai nuosaikesni, pamažu keičiasi ir pirkėjų struktūra, pavyzdžiui, Vilniuje mažėja investuojančiųjų į naujus butus“, - sako Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis.

Vertindami Vilniaus naujų butų rinką, apie 60 proc. respondentų mano, kad per ateinančius metus butų bus pastatyta ir nupirkta mažiau nei per praėjusius metus. Kauno atveju prognozės buvo kitokios nei Vilniaus - pusė apklaustų rinkos dalyvių mano, kad naujų butų bus pastatyta ir parduota panašiai tiek, kiek pastaruoju metu. Klaipėdoje reikšmingų būsto pasiūlos pokyčių apklausos dalyviai nesitikėjo, tačiau du trečdaliai respondentų mano, kad naujų butų uostamiestyje per ateinančius metus bus parduota daugiau nei per praėjusius.

43 proc. apklaustųjų prognozuoja, kad naujų butų kainos Vilniaus gyvenamuosiuose rajonuose per artimiausius metus sumažės, 40 proc. mano, kad nesikeis. Kaune naujų butų kainų mažėjimo nesitikima - net 70 proc. ekspertų teigia, kad jos nesikeis. Per pusmetį taip manančių respondentų dalis padidėjo 26 proc. p. Klaipėdoje nauji butai gyvenamuosiuose rajonuose per metus gali pabrangti iki 5 proc. - taip mano pusė apklaustųjų.

Beveik penktadalis respondentų teigia, kad Vilniuje keičiasi tradiciniai būsto pirkėjai - mažėjo investuojančiųjų į naujus butus skaičius. NT ekspertų teigimu, šiuo metu investuotojai Vilniuje nuperka kas penktą naują butą, prieš metus - kas trečią. Kaune ir Klaipėdoje tipinių būsto pirkėjų kaita buvo mažiau pastebima: pirkėjų struktūros pokyčius šių miestų naujų butų rinkose pažymėjo atitinkamai 10 ir 14 proc. respondentų.

Butų nuomos kainos trijuose didmiesčiuose neturėtų keistis - taip mano dauguma apklaustųjų. Palyginti su ankstesne apklausa, Vilniuje pastebimai (nuo 35 iki 17 proc.) sumažėjo besitikinčiųjų, kad naujų butų gyvenamuosiuose miesto rajonuose nuomos kainos mažės, o Klaipėdoje gerokai (nuo 10 iki 50 proc.) padaugėjo apklaustųjų, kurie mano, kad naujų butų nuomos kainos kils.

Lietuvos banko apklausoje dalyvavo daugiau nei 70 rinkos dalyvių: vertintojai, pardavėjai, kredito įstaigos, NT plėtotojai ir valdytojai.