Apklausa: gyventojams svarbu vaistus pirkti iš vaistininko

Rytoj, trečiadienį, Seimo Sveikatos reikalų komitete bus svarstoma, ar leisti prekybą vaistais įvairiose prekybos vietose, ne tik vaistinėje. „Spinter tyrimų“ reprezentatyvios gyventojų apklausos duomenimis, per pastaruosius metus retam šalies gyventojui buvo sunku įsigyti vaistus suskaudus galvą, be to lietuviams ypač svarbu perkant vaistus pasikonsultuoti su vaistininku.