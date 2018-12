Analitikė: „Barclays“ išėjimo nereikėtų suprasti kaip prasto signalo investuotojams

Kaip Eltai pasakojo „Luminor“ banko Ekonominių tyrimų departamento vyriausioji analitikė I. Genytė-Pikčienė, „Barclays“ investicija Lietuvoje išpopuliarino šalį, atkreipė į mus dėmesį ir davė startą daugybei kitų investicijų, todėl Lietuvai, kaip besistengiančiai investuotojus pritraukti šaliai, atliko labai svarbią reputacinę ir reklaminę funkciją.

„Vis tik labai natūralu, kad keičiantis Lietuvos ekonomikos struktūrai, sparčiai kylant bendrajam vidaus produktui bei darbo kaštams, prieš dešimt metų „Barclays“ atrodęs patrauklus verslo modelis Lietuvoje šiandien ima nebeveikti. Tad nemanau, kad šios įmonės išėjimą reikėtų interpretuoti kaip prastą signalą Lietuvos reputacijai investuotojų akyse“, - Eltai teigė I. Genytė-Pikčienė.

Pasak analitikės, dėl banko pasitraukimo baimintis nederėtų, nes Lietuva sparčiai vystosi, keičiasi, įvairių rodiklių atžvilgiu artėja išsivysčiusio pasaulio link.

„Kad judame teisinga linkme, rodo pernai ir šiemet atėjusios itin ženklios tiesioginės užsienio investicijos. Tik šių investicijų skirtumas nuo „Barclays“ atvejo yra tas, kad šie investuotojai nesivaiko vien pigių darbo kaštų, o ieško kokybės, kvalifikacijų ir patrauklios investicinės terpės veikti.

Būtent šių stambių investuotojų dėmesys - puikus įvertinimas, padėsiantis Lietuvai vis labiau save pristatyti ne kaip žemų darbo kaštų valstybę, o kaip aukštesnę pridėtinę vertę kuriančią ekonomiką“, - Eltai sakė I. Genytė-Pikčienė.

ELTA primena, kad antradienį pranešta, jog „Barclays“ operacijų centras Lietuvoje (BGOL) stabdo veiklą ir ketina perkelti apie 460 darbo vietų į pirmaujančią pasaulinę technologijų bendrovę „HCL Technologies“ (HCL). Likusios darbo vietos bus naikinamos, pasiūlant išeitines kompensacijas. HCL žada pradėti naują technologijų centrų erą Lietuvoje.

Ši bendrovė visame pasaulyje tapo „Barclays“ IT infrastruktūros paslaugų partnere. Be to, abi kompanijos įsipareigojo bendradarbiauti pasauliniu mastu, išskirtinį dėmesį skirdamos skaitmeninių darbo vietų sprendimams.

Sutartis tarp HCL ir „Barclays“ dar nėra galutinai užbaigta, kadangi laukiama priežiūros institucijų pranešimo, tačiau bendrovės tikisi užbaigti sandorį per pirmą 2019 m. ketvirtį.

Anot „Barclays“ operacijų centro Lietuvoje vadovo Mariano Andrade Gonzalezo, remiantis „Barclays“ ilgalaike pasauline strategija ir siekiant aukščiausios verslo bei paslaugų kokybės, nuolat peržiūrima veikla. Kaip vienas iš šios strategijos įgyvendinimo žingsnių buvo priimtas sprendimas optimizuoti centro operacijas. Jo teigimu, dėl nuolat besikeičiančios aplinkos negalima visiškai įsipareigoti tam tikrai verslo sričiai ar lokacijai.

„Barclays“ grupės operacijų centras, įsteigtas 2009 metais, yra tarptautinės „Barclays“ finansinių paslaugų grupės dalis, kuri teikia asmeninės, verslo ir investicinės bankininkystės, turto ir investicijų valdymo paslaugas daugiau nei 40 valstybių. Centras Lietuvoje teikia technologinius sprendimus ir platų IT bei žmogiškųjų išteklių valdymo paslaugų spektrą įmonės filialams visame pasaulyje.