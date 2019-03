„Achemos grupė“: terminalo išlaikymo kaštai „Achemai“ gali mažėti 6 mln. eurų

Kaip žurnalistams po susitikimo su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu sakė koncerno „Achemos grupės“ valdybos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Balčiūnas., Energetikos ministerija nežada, kad išlaikymo kaštai galėtų mažėti perpus.



„Perpus niekas nežada mažinti. Mes suplanavę šiemet pagal tuos tarifus, kurie nustatyti (mokėti. - ELTA) - 26 mln. eurų. Yra kalbama apie 6-7 mln. eurų sumažinimą metams nuo šių metų liepos mėnesio, jei bus priimti atitinkami sprendimai. Tai atitinkamai bus už pusmetį 3-3,5 mln. eurų. Kalbama tik apie tokio dydžio sumažinimą“, - sakė G. Balčiūnas.



Tuo metu „Achemos grupės“ valdybos pirmininkė Lyda Lubienė sakė norinti sulaukti žingsnio, ar tikrai įmonė nuo liepos pajus terminalo išlaikymo kaštų sumažinimą.



„Vertinu kaip dalykinį susitikimą ir daugiau nieko. Norėjome praleisti dialogą, kuris buvo nutrūkęs. Aš atlikau vienokius namų darbus koncerne ir noriu tam tikro žingsnio, ar (pavyks. - ELTA) sumažinti SGD mokestį vis dėlto bent 6 mln., ar tikrai liepos mėnesį mes tą pajusime?“, - kalbėjo L. Lubienė.



Pasak jos, taršos leidimų kainos taip pat yra našta „Achemai.„



„Dabar mokame 26 mln. eurų (terminalo išlaikymo mokesčio. - ELTA). Mums dabar našta yra taršos klausimai. Mes esame gigantai ir dėl savo didumo turime daugiausia sumokėti mokesčių. Mums ypač užaugo taršos leidimų (kainos. - ELTA). Jei pirkdavome po 6-7 eurus, dabar kainos pakilo. Tai per metus mums kainuos 20 mln. eurų“, - sakė L. Lubienė.



Tuo metu Energetikos ministerija nurodė, kad šiuo metu atliekamos visos būtinos procedūros, kad nuo metų vidurio visiems gamtinių dujų vartotojams SGD infrastruktūros išlaikymas kainuotų mažiau.



Kaip ELTA jau skelbė, pernai vykusiuose susitikimuose Ž. Vaičiūnas ir „Achemos grupės“ atstovai aptarė ministerijos siūlomą „Achemos“ išlaidų optimizavimo planą. Po vieno iš susitikimų energetikos ministras sakė, kad visas siūlymų paketas „Achemos“ indėlį į SGD terminalo galėtų sumažinti perpus - tai yra 10 mln. eurų.



Tačiau po lapkritį vykusio susitikimo „Achemos grupės“ valdybos pirmininkės pavaduotojas G. Balčiūnas sakė, kad iš ministerijos koncernas nėra gavęs detalių apie suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivo išpirkimą.



Ministerija savo ruožtu nurodė, kad labiausiai SGD terminalo išlaikymo kaštai „Achemai“ sumažės per sprendimus dėl jo įsigijimo. Kita priemonė, anot ministerijos, yra SGD būtinojo kiekio realizavimo modelio pasikeitimas.



„Jis leis taupyti ir „Achemai“, ir kitiems vartotojams. Yra ir kitų priemonių, dėl kurių su „Achema“ sutarta toliau kalbėtis, kadangi atsakymas iki šiol nebuvo gautas, tačiau dabar matome konstruktyvų norą tą daryti. Nereikia pamiršti ir to, kad nuo kitų metų Energetikos ministerijos iniciatyva sudarytos galimybės „Achemai“ ir kitoms energijai imlioms pramonėms įmonėms naudotis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lengvata. Ir tik nuo įmonės apsisprendimo priklauso, ar ji tą norės daryti“, - tada nurodė ministerija.