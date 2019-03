2009–2010 metų krizę tirianti komisija nori daugiau laiko

„Svarstysime galimybę atidėti išvadų pateikimą Seimui keliems mėnesiams“, – BNS pranešė komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas.

Anot jo, tyrimo tęsimui argumentų yra pakankamai, be to, norima apklausti dar vieną su viešaisiais finansai susijusį žmogų, kurio tapatybės S. Jakeliūnas neatskleidė: „Kol kas jis neidentifikuojamas, (...) su komitetu jis pats susisiekė. (...) Tai profesionali ir pagrįsta nuomonė. To žmogaus kompetencijos kvestionuoti negalima.“

„Jis (liudytojas – BNS) gali būti reikalingas ir svarbus tam, kad susidarytume pilnesnį vaizdą apie komercinių bankų vaidmenį, konkrečiai apie Vilibor palūkanų normas 2008–2009 metais – kas ten darėsi su jomis“, – tvirtino S. Jakeliūnas.

Pasak jo, tai naujas aspektas ir jis gali būti labai svarbus. S. Jakeliūnas sako tuo klausimu gavęs komentarą iš Lietuvos banko, bet juo yra nepatenkintas.

Komitetas, be to, norėtų įvertinti Švedijos valstybės kontrolės ir valstybės audito institucijos 2011 metų tyrimo medžiagą apie krizę Baltijos šalyse.

S. Jakeliūno teigimu, pagrindinės tyrimo išvados jau yra parengtos.

Komisijos veikloje nedalyvauja konservatoriai Mykolas Majauskas ir Andrius Kubilius. Jie neketina prisidėti ir prie išvadų svarstymo.

„Tai Skvernelio (premjeras Saulius Skvernelis – BNS) ir Jakeliūno, kuris kandidatuoja į Europos Parlamentą, rinkimų kampanijos dalis“, – BNS teigė M. Majauskas.

Seimas pavasarį įpareigojo komitetą ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuoja dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dienos.