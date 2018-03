Ypatingas paprikų poveikis: kodėl jas verta valgyti kuo dažniau

Be to, priduria jis, paprikos ypatingos tuo, kad didina laimės hormonų lygį, todėl valgydami jas būsite geresnės nuotaikos ir energingesni.

„Mes dažnai akcentuojame, kad užkandžiavimas yra normalaus svorio priešas, bet daugeliui žmonių tai problema. Vienas svarbiausių patarimų – sveikus užkandžius ir patiekalus ruoštis patiems. O paprikos ypač naudingas produktas tiek gaminant užkandžius, tiek patiekalus. Tik 37 kalorijos vienoje porcijoje, o gali suteikti organizmui labai daug maistinių medžiagų“, – pabrėžia A. Unikauskas.

Profesoriaus teigimu, paprikose daug karotenoidų ir augalinės kilmės antioksidantų, todėl reguliariai jas valgant gerokai sumažėja rizika susirgti vėžiu ir širdies ligomis. „Įdomu tai, kad vienas iš būdų dar padidinti paprikų antioksidantų efektyvumą, yra jas išvirti garuose“, – sako medikas.

Be to, priduria A. Unikauskas, paprikose (ypač žaliose) gausu liuteino ir zeaksantino, kurie ypač svarbūs akių sveikatai: „Liuteinas – natūralus vaistas nuo geltonosios dėmės degeneracijos, pagrindinės aklumo priežasties tarp vyresnio amžiaus žmonių. Harvardo mokslininkai nustatė, kad tik 6 mg liuteino per dieną tikimybę susirgti šia liga sumažina 43 proc. Vyresnio amžiaus žmonėms, kurie serga katarakta, liuteinas gali pagerinti regėjimą.“

Svarbu ir tai, pabrėžia profesorius, kad paprikose yra dvigubai daugiau nei paros norma vitamino C ir trečdalis vitamino A paros normos. O šie vitaminai būtini kovojant su peršalimu ir netgi vėžiu.

„Iš tiesų paprikos gali padėti sumažinti streso padarinius, – sako A. Unikauskas. – Be to, jas galima būtų pavadinti ir puikiu maistu smegenims! Paprikose daug vitamino B6, kuris padidina serotonino ir norepinefrino (kartais vadinamų laimės hormonais) lygį. Didelė šių hormonų koncentracija yra susijusi su geresne nuotaika, didesniu energijos lygiu ir dėmesio koncentracija.“

Paprikose esantis didelis kiekis vitamino C teigiamai veikia ne tik imuninę sistemą, bet ir kartu su karotenoidais gerina odos sveikatą bei skatina kolageno gamybą, aiškina profesorius. Todėl oda tampa ne tokia sausa ir raukšlėta, mažėja rizika susirgti odos vėžiu.

Reuters nuotr.

„Paprikose yra daug folio rūgšties, gyvybiškai svarbios nėščioms moterims. Ši medžiaga užkerta kelią vaisiaus apsigimimams, skatina sveiką nervų sistemos vystymąsi, padeda vaikui tinkamai augti ir vystytis“, – teigia A. Unikauskas.

Vis dėlto, priduria jis, rinktis paprikas reikia atsargiai, nes jos auginamos nevienodai ir, deja, itin linkusios kaupti pesticidus.

„Pirkite natūraliai augintas daržoves, be išorinių pažeidimų ir neaiškių spalvos pakitimų. O jei pastebėjote kokių nors alerginės reakcijos simptomų, pavyzdžiui, atsiranda egzema, niežulys, užgula nosį nosies ar atsiranda virškinimo problemų, nustokite jas valgyti ir kreipkitės į gydytoją“, – primena A. Unikauskas.

Plačiau apie paprikų naudą sveikatai – laidos „Klauskite daktaro“ įraše.