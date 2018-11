Vizitas pas šeimos gydytoją: generalinė repeticija – be klaidų?

Pokyčiai – jau dabar, nors nauji reikalavimai, reglamentuojantys maksimalų laiką, per kurį pas šeimos gydytojus turi patekti jų pacientai, įsigalios tik kitąmet.

Laukia nebent atostogaujančiųjų

Iki kitų metų pradžios beliko vos pusantro mėnesio. Per tą laiką poliklinikos turi pasirengti dirbti taip, kad pas savo šeimos gydytoją bet kuris pacientas patektų ne vėliau kaip per savaitę. Priešingu atveju poliklinika negaus apmokėjimo.

Šis perspėjimas kai kur jau duoda gerų rezultatų gydytojų pacientams.

"Norėdama patekti pas savo šeimos gydytoją, turėdavau laukti dvi tris savaites, o dabar tinklalapyje sergu.lt matau, yra net keli talonėliai lygiai po savaitės", – kaunietė Viktorija Kuraitienė stebisi, kad taip nutiko, orams atvėsus, kai padidėjo sergamumas peršalimo ligomis ir dėl to pirmiausia einame pas šeimos gydytoją.

Kauno miesto poliklinikos, sujungusios visas penkias mieste buvusias didžiąsias pirminės grandies gydymo įstaigas, direktorius Paulius Kibiša tvirtina, kad visą spalio mėnesį vizito pas šeimos gydytoją jų pacientams nereikėjo laukti ilgiau nei savaitę.

"Nebent šeimos gydytojas atostogavo, o žmogus nenorėjo eiti pas jį pavaduojantį specialistą – tada teko laukti iki dviejų savaičių", – patikslina daugiausiai pacientų turinčios miesto poliklinikos vadovas P.Kibiša.

Ne be išlygų

Nuo ateinančių metų sausio 1 d. gydymo įstaigos turės prisijungti prie išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS).

"Joje bus galimybė matyti, per kiek laiko nuo registracijos pacientas pateko pas šeimos gydytoją ir atsižvelgdama į šiuos duomenis Valstybinė ligonių kasa gydymo įstaigoms apmokės suteiktas paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų", – naujovę patikslina Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Kamilė Katkutė.

Tą pačią dieną patekti pas šeimos gydytoją galima ūmios ligos atveju, kai ligonis karščiuoja, jaučia nemenką skausmą.

Ir priduria, kad medikų darbas yra gydyti pacientus bei jais rūpintis, o registravimo tvarką įstaigoje užtikrina gydymo įstaigos vadovas.

Laikytis maksimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminų, per kuriuos pacientas turi patekti pas savo šeimos gydytoją, įpareigoja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.

"Norime atkreipti dėmesį, kad nustatytas priėmimo terminas negalios, kai pacientas pageidaus registruotis iš anksto, pavyzdžiui, po trijų savaičių, taip pat negalioja pakartotiniams apsilankymams ir ilgalaikės stebėsenos atvejais, kurie yra planuojami, atsižvelgiant į paciento būklę, indikacijas, paskirtą gydymosi laikotarpį ir panašiai", – priduria K.Katkutė.

Kai laukti pavojinga

Tačiau ūmiai susirgus – sukarščiavus ar užklupus kitiems negalavimams, net ir savaitę laukti būtų rizikinga, o gal net pražūtinga. Ar medikai nepradės piktnaudžiauti įpareigojimu laikytis septynių dienų termino?

Valstybinės ligonių kasos specialistai tvirtina, kad tą pačią dieną patekti pas šeimos gydytoją galima ūmios ligos atveju, kai ligonis karščiuoja, jaučia nemažą skausmą. Taip pat nereikia laukti eilėse, jei per parą, esant ramybės būsenoje, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas. Tai žinant, belieka skubėti į savo polikliniką ir tikėtis būti priimtam be eilės.

"Be abejo, eilėje laukti nereikės, jei žmogus patyrė įvairios kilmės traumų ar susižeidė. Visais šiais atvejais pacientas pas šeimos gydytoją turi patekti per 24 val., skaičiuojant nuo jo kreipimosi į gydymo įstaigą momento", – sako Valstybinės ligonių kasos Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Žydrūnė Baigienė.

Pataria nepiktnaudžiauti

Svarbu žinoti, kad visiems ligoniams, net ir neapsidraudusiems Privalomuoju sveikatos draudimu, neatidėliotinai teikiama ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokama būtinoji medicinos pagalba.

Atvykus į ligoninės priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių, sveikatos priežiūros specialistas turi įvertinti ligonio būklę ir priskirti jį vienai iš keturių skubiosios medicinos pagalbos kategorijų.

"Pirma kategorija – nedelsiant – yra tuomet, kai tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai. Antra kategorija – tai labai skubi medicinos pagalba, kuri turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 10 min. nuo ligonio atvykimo į gydymo įstaigą. Esant trečiai – skubiai kategorijai – per 30 min. O ketvirtajai skubiosios pagalbos kategorijai priskirtam pacientui pagalba turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo", – paaiškino Ž.Baigienė.

Specialistė pabrėžia, kad ligoninių priėmimo skyriuose pirmiausia pagalba teikiama tiems ligoniams, kuriems ji reikalinga skubiausiai. Vykti į šį skyrių ar kviestis greitąją pagalbą reikia tais atvejais, kai kyla reali grėsmė gyvybei: stipriai susižeidus, praradus sąmonę, esant tokiai būklei, dėl kurios gali sutrikti gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų veikla.

"O visais kitais atvejais pirmiausia reikėtų kreiptis į savo šeimos arba budintį gydytoją", – pataria Valstybinės ligonių kasos atstovė Ž.Baigienė.