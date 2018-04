Vasaros belaukiant: pataria, kokią sportinę avalynę pasirinkti

Netinkama avalynė provokuoja ligas

Tie patys sportiniai bateliai nėra tinkami visiems gyvenimo atvejams. Bateliai, su kuriais patogu sparčiai eiti, ne visuomet tinka bėgioti, o netinkamo modelio avalynė gali provokuoti stuburo, kelių ir pėdų skausmus, primena Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

„Pėda yra sudėtinga kaulų, sąnarių, raiščių, sausgyslių ir raumenų sistema, kuri palaiko tam tikrą formą, išlinkimus, amortizuoja judesius einant ar bėgant ir drauge apsaugo žmogaus vidaus organus, galvos bei nugaros smegenis nuo smūgių. Anatominiai pokyčiai, pavyzdžiui, plokščia, per daug išgaubta pėda, didelis antsvoris, taip pat neteisingas apkrovimas turi įtakos sąnarių, raumenų, raiščių, sausgyslių perkrovai, kojų nuovargiui, pėdų skausmui atsirasti. Be to, tai skatina nuospaudų atsiradimą, pirštų iškrypimą, o ilgainiui tai gali sukelti ir didesnius negalavimus“, – sako SAM Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Einikienė.

Vieni bateliai – sparčiai eiti, kiti – bėgioti

Kad aktyvi gyvensena neprovokuotų negalavimų, o kūnas nepatirtų nereikalingos įtampos, reikia optimaliai derinti krūvį ir poilsį bei pasirinkti tinkamą avalynę. Anot Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) visuomenės sveikatos specialistų, net ir trumpų nuotolių nereikėtų bėgioti su teniso, krepšinio ar treniruočių bateliais, nes jie nėra pritaikyti bėgimui.

„Bėgimui skirti bateliai tiks ir vaikščioti, tačiau bateliai, su kuriais patogu sparčiai eiti, ne visuomet tinkamiausi bėgioti. Vaikščiojimui skirtieji yra tvirtesni, kietoku padu, o bėgimo batelių padas elastingas ir storas, galintis „sugerti“ bėgimo žingsnio smūgį. Bėgiojantieji asfaltu ar betono takais turėtų avėti batelius, kurie šį smūgį pakankamai gerai amortizuoja“, – aiškina SMLPC Sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Danguolė Andrijauskaitė.

Sporto prekių parduotuvėse galima įsigyti įvairių bėgimo batelių, pritaikytų bėgti, kai lyja ar sninga, lygiu paviršiumi ir mišku, taip pat batelių, skirtų bėgimo varžyboms. Varžyboms skirti bateliai yra labai lengvi, kiek siauresniu ir plonesniu padu, todėl šio tipo batelius geriau avėti tik per varžybas, o treniruotis su stabilesniais, storapadžiais.

Bėgimo batelių „nosis“ paprastai būna užapvalinta, o priekinė padų dalis šiek tiek platesnė. Tokie padai labiau amortizuoja bėgimo žingsnio smūgį, suteikia stabilumo, kurio ypač prireikia bėgiojant lauko ar miško keliukais. Bėgiojantiems žiemą, kai lyja ar miške, pravartu turėti batelius su gilesniu protektoriumi – bus mažiau slystelėjimų, kritimų ir traumų.

Kai vakaras už rytą protingesnis

- Bėgant ilgus ar vidutinius nuotolius pėda šiek tiek paplatėja, tad bėgikams reikia puse arba vienu dydžiu didesnių batelių, nei jie įprastai avi. Jeigu pėda šiek kiek „plaukios“ ir atrodys, kad nepatogu, tereikės stipriau suveržti batraiščius;

- Viršutinė batelio dalis turėtų gerai priglusti, bet neveržti, o kulnas neturi smukčioti;

- Avalynę geriau pirkti antroje dienos pusėje ar vakare, nes kojos per dieną gali šiek tiek patinti, o pėdos – šiek tiek padidėti. Pėda į plotį ar į ilgį padidėja dėl per dieną patiriamo krūvio bei jos anatominių ypatumų. Nors šie pokyčiai nėra dideli, renkantis sportinę avalynę nereikėtų to pamiršti, kad neįsigytumėte per mažų batelių;

- Matuojantis sportinius batelius, galima su jais parduotuvėje pabėgioti, atlikti keletą šuoliukų. Naują avalynę patartina matuotis mūvint savo atsineštas kojines. Jeigu ketinate sportuoti žiemą lauke, galbūt reikės storesnių kojinių ir truputį didesnių batelių;

- Nepatartina nuolat nešioti tuos pačius, vienintelius batus.