Vaistų vartojimas Lietuvoje nemažėja

2018 m. mūsų šalyje buvo parduotos 74 934 796 vaistų pakuotės, tai yra 2,16 procento daugiau nei 2017 m. (2017 m. parduota 73 353 134 vaistų pakuotės).

Aiškindamiesi, kiek vaistų per metus suvartoja Lietuvos gyventojai, VVKT specialistai atlieka specialų tyrimą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) patvirtintą metodologiją, gauti duomenys yra išreiškiami nustatytų paros dozių skaičiumi 1000 gyventojų per parą. Šis rodiklis leidžia įvertinti, kiek asmenų iš 1000 kasdien vartoja vaisto nustatytą paros dozę (pavyzdžiui, vaisto suvartojimas 10 DDD / 1000 gyventojų / per dieną rodo, kad šį vaistinį preparatą kasdien vartoja 1 proc. populiacijos).

Bendras vaistų vartojimas 2016 m. siekė 1055 DDD, 2017 m. - 1089 DDD, 2018 m. - 1106 DDD. Taigi drastiškų pokyčių nematyti.

Palyginti su 2017 m., pernai 0,5 proc. padidėjo širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų bei 1,78 proc. - kraują ir kraujodarą veikiančių vaistų vartojimas.

VVKT specialistų duomenimis, šios rūšies vaistų vartojimas kasmet auga.

Pernai 6,43 proc. paaugo ir virškinimo traktą bei metabolizmą veikiančių vaistų vartojimas. Žmonės taip pat labiau skundėsi ir raumenų bei skeleto sistemos negalavimais, mat šių vaistų vartojimas irgi didėjo, jų per 2018 m. vartota 3 proc. daugiau nei 2017 m.

Taip pat 4,17 proc. padidėjo kvėpavimo sistemą veikiančių vaistų vartojimas. Tačiau šiek tiek sumažėjo nervų sistemą veikiančių vaistų vartojimas - jų pernai vartota 1,29 proc. mažiau nei 2017 m.