A. Unikauskas patarė, kaip natūraliais būdais kontroliuoti menopauzę

Karščio bangos, prakaitavimas, ypač miego metu, nepaaiškinami širdies veiklos pokyčiai, miego sutrikimai, nuotaikų kaita ir irzlumas be priežasties, dėmesio koncentracijos sunkumai. Visi šie pokyčiai taip vargina, kad norite skubios pagalbos čia ir dabar. A. Unikauskas papasakojo, kaip susigrąžinti gyvenimo pusiausvyrą menopauzės metu, kaip jai pasiruošti.

„Taip jau sukurta, kad menopauze gamta praneša apie vaisingo amžiaus pabaigą. Paprastai menopauzė įvyksta apie 50-uosius gyvenimo metus“, – sako gydytojas.

Dažniausiai jaučiami pakitimai: karščio bangos, makšties sausumas, nereguliarios mėnesinės, depresija, nuotaikų kaita, svorio padidėjimas.

„Visus šiuos išvardintus pokyčius galima kontroliuoti natūraliais būdais, be abejo, neapsieisime be mitybos korekcijų ir fizinio aktyvumo. Maža to, natūraliais būdais galima sumažinti erzinančius naktinius prakaitavimus ir apsisaugoti nuo antsvorio“, – teigia A. Unikauskas.

Nors kartais menopauzė gali tapti tikras išbandymas moterims, visgi tai ne liga, o natūralus gamtos procesas, kai tam tikrame amžiuje moters organizmas nustoja gaminti hormonus estrogenus ir progesteroną.

„Įrodysime, kad menopauzė – ne liga, o jos palengvinimo būdai visoms moterims yra prieinami ir labai paprasti“, – tvirtina gydytojas.

Menopauzė nevyksta staiga. Hormonų gamyba mažėja palaipsniui. Pradžioje sutrinka menstruacijų ciklas, tarp jų atsiranda keistokos pauzės, prasideda perimenopauzė. Menopauzė – tai paskutinės menstruacijos, įvykusios prieš 12 mėnesių.

Estrogenų trūkumą padės kompensuoti produktai, turintys fitoestrogenų. Reguliariai juos vartojant, hormonų kiekis yra šiek tiek valdomas, todėl menopauzės metu jų kritimas nebus toks dramatiškas.

Daugiausiai fitoestrogenų turi sojų produktai, linų sėmenys, avižos, miežiai, lęšiai, sezamų sėklos, obuoliai, morkos.

Gydytojas taip pat pataria vartoti žuvų taukus. Omega-3 riebiosios rūgštys mažina nemalonius menopauzės simptomus. Žalioji arbata taip pat mažina menopauzės simptomus be jokio šalutinio poveikio.

„Liepų žiedų ir šalavijų mišinio arbata jus išgelbės nuo naktinių prakaitavimų. Šią arbatą patartina imti gerti kuo anksčiau, kitu atveju, naktiniai prakaitavimai gali virsti labai rimta problema, kai prakaituojama taip gausiai, kad pabundama dažnai, arba išvis nepavyksta užmigti“, – teigia A. Unikauskas.