Šlapimo nelaikymo problemų kamuojamiems vyrams – geros naujienos

Anot Santaros klinikų Urologijos centro vadovo doc. Arūno Želvio, toks įvykis pacientams ypatingas dar ir tuo, jog tai pirmas kartas, kai Valstybinė ligonių kasa šias brangias medicinos pagalbos priemones įtraukė į centralizuotai apmokamų priemonių sąrašą ir pacientai, kurie atitinka sąraše nurodytas indikacijas, jas gavo nemokamai.

Dirbtinius sfinkerius Santaros klinikų urologai pirmieji Lietuvoje pradėjo implantuoti nuo 2013 metų. Iki šiol pacientai juos pirkosi patys.

Pasak urologės doc. Aušra Černiauskienės, šlapimo nelaikymas yra viena iš komplikacijų po prostatos pašalinimo operacijos. Šios problemos dažnis varijuoja nuo 5 proc. iki 10 proc. Vyrų šlapimo nelaikymo gydymui naudojami įvairūs konservatyvūs gydymo metodai, o nesant efekto, taikomas chirurginis gydymas.

„Šiuolaikinių chirurginių vyrų šlapimo nelaikymo gydymo būdų yra įvairių. Esant lengvo ir vidutinio laipsnio šlapimo nelaikymui, mes dažniausiai implantuojame paprastus raiščius arba reguliuojamuosius pošlaplinius raiščius, o esant sunkiam šlapimo nelaikymui – dirbtinius šlapimo pūslės sfinkterius“, – pasakojo urologė.

Jie gali būti implantuojami motyvuotiems pacientams, kuriems turi būti praėję ne mažiau negu 2 metai po radikalios prostatektomijos, nesant onkologinės ligos progresavimo bei urologui nustačius sunkaus ar vidutinio laipsnio įtampos šlapimo nelaikymą, kai negalima gydyti pošlapliniais raiščiais arba po nesėkmingo šlapimo nelaikymo gydymo pošlapliniais raiščiais. Be to, pacientas turi būti tikras, jog po implanatavimo sugebės savarankiškai atlikti tam tikras pasišlapinimui reikalingas smulkias valdymo manipuliacijas pirštais. Todėl pacientai prieš operaciją turi būti išsamiai ištiriami urologo ir įvertinama, ar jis atitinka išvardintas sąlygas.

Doc. Aušra Černiauskienė pasakoja, kad du pastarieji implantuoti šlapimo pūslės sfinkteriai yra patobulinti ir skirti gydyti vidutinio bei sunkaus laipsnio vyrų šlapimo nelaikymui. Juos implantavus, pagerėja pacientų gyvenimo kokybė, jie jaučiasi visaverčiais šeimos ir visuomenės nariai. Sistema pagaminta iš elastomerinio silikono, pripildyta sterilaus fiziologinio tirpalo. Ji susideda iš dviejų dalių: pripučiamos reguliuojamos manžetės, kuri supa šlaplę, ir pompos, kuri patalpinama kapšelyje ir susisiekia su manžete per ploną silikoninį vamzdelį. Patobulintas dirbtinis sfinkteris pacientui implantuojamas per du pjūvius, todėl operacija mažiau traumuojanti, lengvesnis įdėjimo procesas. Sfinkteris implantuojamas jau užpildytas ir sureguliuotu slėgiu, be to yra galimybė reguliuoti šį prietaisą bei manžetę, nustatyti norimą spaudimą operacijos metu ir jį reguliuoti po operacijos. Galima ir šio prietaiso rentgenologinė kontrolė. Tai pagerina gydymo rezultatus.

Literatūros duomenimis, po naujųjų implantavimų geri rezultatai siekia nuo 73 iki 94,2 proc. atvejų.