Rankų higiena: specialistė pataria, kaip tinkamai plauti rankas

Visi žinome: rankas plauti būtina. Ir kuo dažniau – tuo geriau, nes per jas į žmogaus organizmą gali patekti daugybė įvairių ligų sukėlėjų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad žmonės neretai pamiršta, kad rankas reikia plauti ne porą, o 20 sekundžių. Be to, anot jų, trūksta supratimo, kuriuo metu rankas plauti yra tiesiog privaloma