Penki patarimai pradedantiems sportuoti

Specialistai sako, kad nusprendus aktyviai sportuoti svarbu viskas – žmogaus nusiteikimas, atstumas iki treniruočių vietos, taisyklingai atliekami pratimai, režimas, rašoma pranešime spaudai. Kaip viską suderinti? Prieš naujo sporto klubo „People Fitness“ atidarymą trenerė Julija Beperščiūtė dalijasi patarimais, kurių turėtų laikytis žmonės, pasiryžę į sporto salę žengti pirmą kartą.

Užsibrėžkite tikslą

„Noras numesti svorio – nėra savaime tikslas“, – sako trenerė J. Beperščiūtė. Pasak jos, pirmiausia reikėtų savęs paklausti, kodėl noriu numesti svorio, kiek noriu numesti, per kokį laiko tarpą ir ką esu pasiryžęs dėl to padaryti.

Jei pačiam konkretų tikslą išsikelti per sunku, specialistė pataria pasikonsultuoti su treneriu ir kartu suformuluoti užduotis. „Nesiblaškykite, tik pasiekę vieną tikslą, kelkite kitą“, – pataria trenerė.

Išsirinkite patogią vietą

Ryte prieš darbą arba vakare po darbų tikrai tingisi traukti į sporto salę kitame miesto gale, todėl geriau pasirinkti tokią vietą, kurią galėsite lengvai pasiekti pėsčiomis. Pavyzdžiui, netoli namų, darbo ar rajone, kuris patenka į jūsų kasdieninį maršrutą.

„Jeigu rimtai apsisprendėte sportuoti klube, tikėtina, jame lankysitės dažnai, todėl verčiau nesusikurti papildomų priežasčių praleisti treniruotės. Taupykite brangų laiką, užsirašykite į patogioje jums vietoje esantį sporto klubą“, – sako J. Beperščiūtė.

Įvertinkite paslaugų spektrą

Trenerė pastebi, kad žmonės, kurie pasiryžta lankytis sporto klube, iš pradžių nori išbandyti kuo daugiau siūlomų paslaugų – treniruoklių salę, aerobiką, pilateso ar jogos pamokas. Tačiau specialistė pataria neskubėti ir nebandyti aprėpti visko.

Nepulkite stačia galva – treniruokitės reguliariai, bet ne kasdien. Leiskite organizmui atsistatyti po fizinio krūvio.

„Išsirinkę sporto klubą, įvertinkite jo paslaugų spektrą – ar tikrai jums reikia visko, kas siūloma? Gal atvirkščiai, jūsų kūno sudėjimui, ištvermei, užsibrėžtiems tikslams tiks tik viena sporto rūšis. Juolab, kad nuo paslaugų dydžio priklausys ir narystės kaina“, – teigia J. Beperščiūtė.

Pasirinkite asmeninį trenerį

Pradedantysis sportininkas – kaip pirmokas mokykloje. Jam būtinas mokytojas, kuris padėtų stiprius pagrindus ir išmokytų taisyklingos judesių technikos. Nesvarbu, keliant svarmenį, minant dviratį ar atliekant jogos pratimą.

„Sportuojantys individualiai ne visada moka taisyklingai atlikti judesius, todėl rizikuoja persitempti, susižeisti ar mažų mažiausiai nepasiekti norimų rezultatų“, – teigia trenerė.

Tačiau jeigu visgi nusprendėte sportuoti patys ar nutarėte pradėti nuo grupinių užsiėmimų, pasakykite apie tai treneriui, atidžiai klausykitės nurodymų, drąsiai užduokite klausimus.

Nepersistenkite, laikykitės režimo

Pernelyg dažnos treniruotės ir jas lydintis pervargimas – viena iš pagrindinių pradedančiųjų sportuoti klaidų. Kaip jos išvengti?

„Nepulkite stačia galva – treniruokitės reguliariai, bet ne kasdien. Leiskite organizmui atsistatyti po fizinio krūvio. Kaitaliokite treniruočių pobūdį ir intensyvumą. Nepamirškite sveikai maitintis ir, žinoma, būtinai išsimiegokite“, – patarimais dalijasi J. Beperščiūtė.

Jei esate pradedantysis, rekomenduojama sportuoti 3 kartus per savaitę, tačiau jokiu būdu ne tris dienas iš eilės. Vėliau, jei norite, kas mėnesį pridėkite po 1 papildomą treniruotę per savaitę. Be to, svarbu treniruotis kuo įvairiau.

Pasak trenerės, režimas – raktas į sportinius pasiekimus. Tačiau nepersistenkite. Jeigu praleidote treniruotę, nebandykite jos kompensuoti.