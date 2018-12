Paprasti ir lengvi veiksmai, norint turėti sveiką ir spindinčią šypseną

Teisinga dantų priežiūra ir valymas

Kiekvienas iš mūsų žinome, jog dantis svarbu valyti du kartus per dieną, po dvi minutes. Tačiau tai nėra vienintelė dantų valymo taisyklė, kuri jums garantuos gerą dantų sveikatą. Dantis kasdien reikėtų valyti ne tik dantų šepetuku, bet ir dantų siūlu. Dantų siūlas, priešingai nei šepetukas, prieina arčiau dantenų ir pasiekia ten įstrigusius maisto likučius ir kitas apnašas. Tačiau pabrėžiama, kad dantis reikia valyti specialiai tam skirtu dantų siūlu, o ne kitu, tam neskirtu įrankiu (kitokiu siūlu, popieriaus lapu ar nagu).

Taip pat svarbu nevalyti dantų per stipriai – tiek dantų šepetuku, tiek dantų siūlu. Per stipriai valydami dantis šepetuku, galite pažeisti emalį ir pasidaryti sau „meškos paslaugą“ – dantys taps jautresni bei lengviau pažeidžiami. Tuo tarpu per stipriai valydami tarpdančius dantų siūlu galite pažeisti dantenas, jos gali pradėti kraujuoti. Niekada nenaudokite prieš tai naudoto dantų siūlo, nes ant jo lieka bakterijų. Reguliariai keiskite dantų šepetuką – ne rečiau kaip kas tris mėnesius, o taip pat ir po kiekvieno sirgimo užkrečiama liga (net ir paprastu peršalimu) – ant dantų šepetuko gali likti bakterijų ir galite susirgti vėl. Ir žinoma nepamirškite valydami dantis taip pat nuvalyti ir liežuvio – ant jo likusios bakterijos yra viena pagrindinių blogo burnos kvapo atsiradimo priežasčių.

„Denticija“ nuotr.

Atidžiai rinkitės ką valgote ir geriate

Maistas bei gėrimai, kuriuos mes vartojame yra svarbus veiksnys lemiantis mūsų dantų būklę bei išvaizdą. Žinoma, vienas pagrindinių produktų, kuris yra nedraugiškas dantims – saldainiai. Visi saldainiai, kuriuose yra cukraus, kenkia dantims, nes skatina ėduonies atsiradimą. Tuo tarpu sunkiai kramtomi, lengvai prilimpantys prie dantų, karameliniai saldainiai dantims kenkia tuo, jog juos sunkiau pašalinti nuo dantų, taip padidinant riziką bakterijų augimui burnoje.

Cukrus slepiasi ne tik saldainiuose, bet ir daugumoje gazuotų gėrimų. Gazuotų gėrimų reiktų atsisakyti, ne tik dėl sudėtyje esančio cukraus, bet ir dėl dažiklių – jie gali lemti jūsų dantų baltumo praradimą. Kiti dažantys produktai yra raudonas vynas, stipri juoda ar vaisinė arbata, taip pat tokie vaisiai kaip mėlynės. Tačiau jūs neprivalote išbraukti mėlynių ar arbatos iš savo raciono – svarbu po kiekvieno valgio bent išsiskalauti burną, o arbatų dar ir papildomai nesaldinti.

Reguliariai lankykitės pas gydytoją – odontologą

Reguliarūs vizitai pas odontologą turėtų tapti jūsų įpročiu. Rekomenduojame pas odontologą konsultacijai apsilankyti kas pusę metų, o pajutus skausmą – neignoruoti problemos, tikintis, jog ji praeis savaime ir kuo skubiau užsiregistruoti vizitui. Kauno odontologijos klinikos „Denticija“ gydytojai odontologai pastebi, jog pacientai vis dažniau apsilanko jau atsitikus problemai – atsiradus dantų ėduoniui, dantų šaknų kanalų infekcijoms. Jeigu apsilankytumėte pas savo odontologą vos tik pajustumėte diskomfortą dantyse – užkirstumėte kelią komplikacijoms, kurios jau kainuoja daug pinigų.

Taip pat rekomenduojame kas pusę metų apsilankyti profesionaliai burnos higienai, kuri yra ėduonies, dantenų uždegimo, kraujavimo ir periodontito prevencija. Burnos higienos metu ne tik nuvalomos apnašos ir pašalinami akmenys virš dantenų ir po jomis, bet taip pat specialios 100 kartų vaizdą didinančios diagnostinės kameros pagalba apžvelgiama ir bendra dantų būklė ir laiku pastebimi dantų sveikatos pakitimai, kurių patys nepajuntame. Be to, burnos higiena daro įtaką ir estetiniu aspektu – ją atlikus išnyksta blogas burnos kvapas, o dantys tampa šviesesni.

Nepamirškite – sveikata yra brangiausias mūsų visų turtas. Jeigu jaučiate dantų skausmą, nusiskėlėte dantį ar pas odontologą lankėtės seniau nei prieš pusę metų – užsiregistruokite vizitui.

