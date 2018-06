Odos nudegimo saulėje rezultatas – pigmentinės dėmės

Taip pat pigmentinių dėmelių atsiradimo tikimybė padidėja esant hormoniniams pakitimams. To pavyzdžiai – nėštumas, menopauzė arba kontraceptinių tablečių naudojimas. Įtakos hiperpigmentacijai taip pat turi neteisingai atliekamas odos šveitimas (pilingas) ar agresyvus odos gydymas, kai pigmentacijos pakitimai pasimato kartu su randeliais nuo spuogų, rašoma pranešime spaudai.

Patarimais, kokių priemonių imtis susidūrus su pigmentinėmis dėmėmis, dalinasi lietuviškos kosmetikos įkūrėja gyd. Rūta Merkytė-Elekšienė.

Kaip ir kodėl atsiranda pigmentinės dėmės?

Už visa tai atsakingas pigmentas melaninas, kuris organizme gaminamas kovai su žalingais UV spinduliais. Kai nudegame saulėje, nenaudojame apsauginio kremo, organizmas reaguoja ir pagamina daugiau melanino, kuris pasireiškia odos patamsėjimais – pigmentinėmis dėmėmis. Strazdanota oda natūraliai turi mažesnę jo koncentraciją organizme, todėl raudonplaukiai yra jautresni saulei, o įdegus ir organizmui pradėjus gaminti daugiau melanino apsaugai, ilgainiui labiau paryškėja odos tono nelygumai.

Net saugantis nuo saulės kremu, kepurėmis ir kt. priemonėmis gali išryškėti ši problema.

Melanino pertekliaus organizme sutrikimo formos – apgamai, strazdanos ir pigmento nykimas (baltos dėmelės). Svarbu žinoti, kad vasarą įprasta melanino gamyba yra paskatinama ir sutrikdoma iš natūralaus ritmo, ne tik nuo tiesioginių saulės spindulių, bet ir nuo karščio. Būtent karštis sukelia patinimus, odos jautrumą, kas taip pat siunčia kūnui signalą padidinti melanino gamybą. Todėl net saugantis nuo saulės kremu, kepurėmis ir kt. priemonėmis gali išryškėti ši problema.

Natūralios priemonės kovai

Deja, bet pigmentines dėmeles pašalinti nėra lengva, jas visiškai panaikinti dažnai padės tik specialistų ir lazerio pagalba. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar odos pigmento pakitimai gilūs ar ne. Tai nustatome patys patempdami odą pigmentinės dėmės vietoje – jei oda pašviesėja yra paviršinis pigmentas, kurį malšins odą šviesinantys ingredientai kaip vitaminas C ar vitaminas B3 (niacinas) bei švelnus odos šveitimas – mechaninis ir rūgštinis eksfoliavimas. Šio paviršinio, negyvų odos ląstelių sluoksnio panaikinimas yra ypač reikalinga pagalba odai atsinaujinti – tam kone geriausiai padės viena iš kelių alfa-hidroksi rūgščių arba jų kombinacija. Deja, bet jei dėmelė patempus išlieka nepakitusi – teks nusiteikti specialistų konsultacijoms ir rimtesnėms procedūroms.

Lygią odą užtikrins nepakeičiamas vit. C

Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad yra paprastas, bet ypač efektyvus ingredientas prevencijai – vitaminas C. Pastovus jo naudojimas ne tik užtikrins odoje natūraliai sukuriamą apsaugos barjerą nuo žalingųjų UV spindulių, bet tuo pačiu šviesins jau esamus pigmentacijos požymius. Įspūdinga tai, kad jis veiks tik dėmeles, o nepažeistos odos nenubalins, todėl odos tonas natūraliai susilygins.

Be to, vitaminas C yra puikus antioksidantas – jis kovoja su laisvaisiais radikalais ir todėl veikia priešuždegimiškai bei turi priešlaikinį odos senėjimą (fotosenėjimą) stabdančių savybių. Šiltuoju metų laiku norint išskirtinio odos patempimo ir prevencijos nuo odos hiperpigmentacijos galite rinktis hialurono rūgšties serumą su vitaminu C. Hialurono rūgštis giliai drėkins odą, momentaliai patemps ir tiks net ir jautriai odai. Vitaminas C apsaugos nuo pigmentinių dėmelių atsiradimo bei mažins jau esamas, stiprins kraujagyslių sieneles, gerins kapiliarų būklę.

Svarbu paminėti, kad panašų – šviesinantį, patamsėjusios ir bendrai papilkėjusios odos būklę gerinantį poveikį, turi vitaminas B3 (niacinas). Jis odai sukuria apsauginį barjerą, veikia priešuždegimiškai bei suteikia skaistumo, lygumo odai.