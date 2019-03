Naudingieji daigai: tarp maisto ir vaisto

Sveikos gyvensenos specialistai sako, jog į vaistinę skubėti neverta, mat stiprinti imunitetą galima pirmiausiai atsigręžiant į supermaistą. Vienas tokių produktų – dažnai pakankamai neįvertinami daigai, pasižymintys itin didele vitaminų, mikroelementų ir fermentų gausa. Sudaigintos sėklos puikiai papildo įvairius patiekalus, o kartą jų paragavus, iš valgiaraščio net nesinori išbraukti.

Kaip pasakoja mitybos specialistė ir homeopatė Deimantė Rapalytė, daigai ne veltui priskiriami prie vienų vertingiausių maisto produktų. „Daiguose randama labai daug maistinių medžiagų: juose gausu baltymų, folio rūgšties, magnio, fosforo bei vitaminų C ir K. Be to, daigai yra amino rūgščių ir įvairių fermentų lobis. Sveikatai jie palankūs tuo, kad gali prisidėti prie cukraus kiekio kraujyje reguliavimo, dėl didelio skaidulų kiekio gerina virškinimo veiklą, mažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis bei mažina blogojo cholesterolio kiekį. Taip pat jie gerina medžiagų apykaitą, todėl gali padėti žmonėms, turintiems antsvorį“, – aiškina specialistė.

Specialistės teigimu, daigus galima valgyti kiekvieną dieną. „Jie puikiai dera įvairiose salotose, mėgėjai neįsivaizduoja žaliųjų kokteilių be daigų, taip pat jais galima skaninti sriubas ar dėti ant sumuštinių, suktinukų. Karštam patiekalui daigai bus it paskutinis štrichas, kuris papuoš ir praturtins jo skonį. Tiesa, dėl galimo toksinio poveikio neapdorotų daigų dera vengti vaikams, besilaukiančioms moterimis bei imuninėmis ligomis sergantiems žmonėms“, – teigia D. Rapalytė.

Pasak prekybos tinko IKI komunikacijos vadovės Bertos Čaikauskaitės, prekybos vietoje įsigyti jau sudaigintų sveikųjų sėklų galima nuolatos. Jų yra įvairių rūšių: saulėgrąžų, garstyčių, ridikėlių, žirnių ir liucernos daigų.

Sveika gyvensena ir mitybos įpročiais besidominti D. Rapalytė priduria, jog daigų skonis skiriasi, tačiau jų gausybė leidžia nesunkiai atrasti labiausiai patinkančius. „Daigų pasirinkimas parduotuvėse išties labai platus, vis tik kaip maistingiausius išskirčiau liucernos, brokolių, spindulinių pupuolių bei saulėgrąžų sėklų daigus“, – komentuoja D. Rapalytė.