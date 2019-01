Mergaitės mamai nerimą sukėlė skirtingos vakcinos

Pasiūlė kitą vakciną

Prieš kurį laiką klaipėdietės dukra buvo paskiepyta nuo gimdos kaklelio vėžį sukeliančio žmogaus papilomos viruso. Mergaitė buvo paskiepyta vienoje iš privačių gydymo įstaigų. Po kurio laiko mama su dukra persirašė pas šeimos gydytoją kitoje privačioje gydymo įstaigoje.

Atėjus laikui, mama kreipėsi į šeimos gydytoją su prašymu pakartotinai paskiepyti jaunėlę dukrą nuo gimdos kaklelio vėžio. Ji buvo informuota, kad mergaitė bus paskiepyta kita vakcina nei pirmąjį kartą.

Mergaitės mamai nerimą sukėlė netyčia nugirstas medikių pokalbis, kad esą negerai skiepyti skirtingomis vakcinomis. Moteris sunerimo, ar skirtingos vakcinos turi tokį patį poveikį ir kaip jos paveiks dukters organizmą.

Sutrikusi mama neslėpė esanti vyresnio amžiaus ir tarp abiejų auginamų dukrų – nemažas metų skirtumas, tad ne visada būna paprasta susigaudyti informacijos sraute. Tuo labiau kad aplinkui, net tarp pačių medikų, sklando prieštaringos kalbos.

Nerimui nėra pagrindo

"Dėl skiepijimo kita vakcina nuo žmogaus papilomos viruso nerimauti nereikia", – mamą nuramino Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro visuomenės sveikatos specialistė Ieva Šebeliauskaitė.

Specialistė paaiškino, kad visose žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcinose yra 16 ir 18 tipų antigenai, kurie reikalingi apsaugai nuo gimdos kaklelio vėžio.

"Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentu, net ir nesant tos pačios vakcinos, pradėti skiepijimo schemą iš naujo nereikalinga. Jei skiepijimo schema negali būti užbaigta ta pačia vakcina, gali būti skiepijamos kitos žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcinos (Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017. Weekly epidemiological record, 12 May 2017, No.19, 2017, 92, 241–268)", – paaiškino centro atstovė.

Skiepai tapo nemokami

Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 11 metų amžiaus mergaitės nemokamai skiepijamos nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcijos.

Skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės, tarp kurių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis.

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad 16-as ir 18-as ŽPV infekcijos tipai lemia apie 70 proc. visų gimdos kaklelio vėžio atvejų.

Atsižvelgiant į tai, skiepijant ŽPV vakcinomis, kurios apsaugo nuo 16-o ir 18-o ŽPV infekcijos tipų, galima išvengti 70 proc. visų gimdos kaklelio vėžio atvejų.

Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio kartu su gimdos kaklelio ląstelių citologiniu tyrimu šiuo metu yra efektyviausios priemonės, padedančios išvengti šios klastingos ligos.