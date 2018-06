Medikas: neskubėkite tualete nuleisti vandens

Jo teigimu, stebėti išmatas – vienas medicinos mokslo pradžios pagrindų, tad svarbu žinoti, ką jos gali parodyti.

„Mes dažnai jums kartojame, kad turite stebėti save ir taip pagerinsite sveikatą. Tad akylai stebėti turite ir savo išmatas, nes jos apie sveikatą gali pasakyti labai daug“, – teigia A. Unikauskas.

Anot jo, jei išmatos labiau primena mažus apvalius gabaliukus, bet jie nėra sausi (blizgūs, drėgni, nes būna sutraukę daug vandens), priežastis – per daug baltymų ir per mažai daržovių maiste.

„Jei išmatos – kaip dribsniai, valgote per daug vienodos rūšies daržovių. Priežastis – žarnyne trūksta fermentų virškinti daržovėms, ypač kopūstinėms, arba daržovių valgoma per daug. Bakterijos nebesusidoroja su tokiu dideliu kiekiu arba tų bakterijų trūksta. Tai reiškia, kad šios daržovės jums netinka arba jų per daug. Bandykite įvairinti daržoves“, – pataria profesorius.

Kai išmatos neskęsta, plūduriuoja, priežastis – trūksta tulžies, sako A. Unikauskas: „Išbandykite akupresūrą arba gerkite tulžies rūgšties. Natūrali priemonė – tulžies rūgšties išsiskyrimą skatina šlamučių arbata.“

Lipnių, neretai ir dvokiančių išmatų priežastis, mediko žodžiais, kasos fermentų stoka. O sausų išmatų priežastis – trūksta gerųjų bakterijų, tad reikia daugiau valgyti probiotikų turinčio maisto (kefyro, raugintų daržovių).

„Juodos kaip derva išmatos įspėja apie kraujavimą iš žarnyno“, – teigia A. Unikauskas.