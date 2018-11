Laktozės netoleravimas – kas ketvirto lietuvio problema. Ką tuomet valgyti?

„Per didelis pieno produktų vartojimas gali pakenkti organizmui. Tačiau ši taisyklė galioja bet kokiam maistui. Netoleruojantiems laktozės net ir maži pieno produktų kiekiai sukelia nemalonius simptomus, todėl jų tenka atsisakyti. Tačiau pienas turi labai daug vertingų organizmui medžiagų“ – teigia Meeli Glükmann, laboratorinės medicinos gydytoja. Todėl visiškai jo išbraukti iš raciono nepatariama.

Gausu vertingų medžiagų

Piene ir pieno produktuose yra vertingų baltymų, nepakeičiamų amino rūgščių, kurių organizmas pats negamina, o gauna su maistu. Pieno riebalai yra lengvai virškinami. Kuo daugiau riebalų yra pieno produktuose, tuo daugiau juose riebaluose tirpių vitaminų – vitamino D, E, K, A. Piene yra ir B grupės vitaminų.

Piene randama net keliasdešimt mineralų, reikalingų žmogaus organizmui – kalcio, fosforo ir magnio, mikroelementų – cinko. Nepasterizuoti arba vadinamieji gyvieji rauginto pieno gaminiai savo sudėtyje turi biologiškai aktyvių medžiagų ir subalansuoja žmogaus žarnyno mikroflorą.

Nežino turintys problemą

Jei žmogus netoleruoja pieno cukraus laktozės – vadinasi, jam trūksta laktozę skaldančio fermento laktazės. Skirtingose pasaulio vietose žmonių gebėjimas virškinti laktozę skiriasi. Šalyse, kur ilgus amžius buvo užsiimama gyvulininkyste, žmonių laktazės aktyvumas yra geresnis. Tačiau Vakarų ir Pietų Afrikoje, Rytų ir Pietryčių Azijoje, fermento aktyvumas yra ypač mažas. Lietuvoje apie ketvirtadalis gyventojų netoleruoja laktozės, nors daugelis nesusieja esamų simptomų su fermento trūkumu.

„Žmonės priklauso tai nedidelei žinduolių grupei, kurių organizmas prisitaikė laktozę skaidyti visą gyvenimą. Fermentas laktazė gaminamas vaisiaus žarnyne iki gimimo ir yra aktyviausias kūdikystėje, kai pienas yra pagrindinis mitybos produktas“, – teigia M. Glükmann. Laktazės aktyvumas (kiekis) mažėja su amžiumi.

Gali būti paveldimas

Gebėjimas skaldyti laktozę yra paveldimas genetiškai. Žmonių laktazės aktyvumą reguliuojantis genas yra „įjungtas“ tik pirmaisiais gyvenimo metais, vėliau laktazės lygis mažėja ir kartu mažėja gebėjimas suvirškinti didesnį kiekį pieno. Paprastai išlieka 50–70 proc. laktazės aktyvumo. Šis laktozės netoleravimo tipas yra labiausiai paplitęs. Lietuvoje 20–30 proc. gyventojų kenčia nuo pirminio laktozės netoleravimo. Liga nėra pagydoma, bet simptomų galima išvengti teisingai maitinantis.

Nusprendus nevartoti pieno, reikia valgyti riešutų ir sėklų, pupelių, brokolių ir kitų daržovių bei vaisių, kurie padėtų užtikrinti pilnavertę gamybą.

Antrinis laktozės netoleravimas atsiranda dėl plonosios žarnos pažeidimų arba virškinamojo trakto ligų, pavyzdžiui, celiakijos, Krono ligos, dirgliosios žarnos sindromo ir kt.

Labai retai pasitaiko įgimtas laktozės netoleravimas – genetiškai užprogramuota laktazės stoka ar nebuvimas. Pasireiškia jau kūdikiams – jie negali valgyti pieno.

Kaip atpažinti problemą?

„Piene esantis cukrus laktozė fermento laktazės dėka žarnyne suskaidomas į gliukozę ir galaktozę. Gliukozė ir galaktozė per plonosios žarnos sienelę patenka į kraujotaką ir naudojamos žmogaus medžiagų apykaitoje. Laktozės netoleravimas yra medžiagų apykaitos sutrikimas, kai organizmas negali suvirškinti pieno cukraus dėl fermento laktazės mažo kiekio arba trūkumo. Laktozė virškinamajame trakte lieka nesuskaidyta ir negali būti įsisavinta“, – aiškina gydytoja.

Nesuskaldyta laktozė nukeliauja į storąją žarną, kur bakterijos panaudoja ją rūgimui: išskiria dujas, kurios dirgina gleivinę ir sukelia pilvo skausmą, pūtimą, viduriavimą, pykinimą. Dažniausiai simptomai pasireiškia per 30 min. – 2 val. pavartojus pieno produktų, o intensyvumas priklauso nuo suvartoto produktų kiekio. Simptomai praeina savaime ir nepažeidžia virškinimo trakto.

Esant simptomas labai svarbu įsitikinti, kad jie yra dėl laktozės netoleravimo, kadangi tokiu atveju reikia vartoti mažiau pieno produktų ar produktų be laktozės ir tokios dietos laikytis visą gyvenimą. Ar netoleruojame laktozės galima sužinoti atlikus genetinį laktozės netoleravimo tyrimą iš kraujo.

Neišvengiami pokyčiai dietoje

„Esant laktozės netoleravimui, savo racione būtina sumažinti jos turinčių produktų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pieno produktai yra svarbus kalcio ir daugelio kitų vertingų medžiagų šaltinis. Todėl nusprendus nevartoti pieno, reikia valgyti riešutų ir sėklų, pupelių, brokolių ir kitų daržovių bei vaisių, kurie padėtų užtikrinti pilnavertę gamybą“, – teigia M. Glükmann.

Diagnozavus laktozės netoleravimą, svarbu atsisakyti ne tik pieno, bet ir pieniško šokolado, ledų ir iš pieno miltelių pagamintų maisto produktų. Apie 5 proc. laktozės yra saldžiuose pieno produktuose, rūgščiuose – šiek tiek mažiau, nes pieno rūgšties bakterijos laktozę iš dalies fermentuoja į pieno rūgštį. Dėl to galima nedideliais kiekiais vartoti rūgpienį, grietinę, kefyrą, jogurtą, varškę ir sūrį (kietuosius sūrius, čederį ir parmezaną).

„Yra daugybė produktų be laktozės, kuriuos galima vartoti netoleruojant laktozės. Be to, vaistinėse parduodamos laktazės fermento kapsulės, kurias galima vartoti kartu su pieno cukraus turinčiais produktais. Norint gauti piene esančių vitaminų ir mineralų, reikėtų pasitarti su gydytoju dėl maisto papildų vartojimo“, – pataria „SYNLAB Lietuva“ gydytoja.