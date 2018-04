Kas naujo aukštojoje medicinoje?

Tinkamai diagnozuojant ligą svarbu ne tik gydytojo kompetencija, bet ir kokybiška moderni medicinos aparatūra. Apie tai, kokių galimybių teikia naujausios ir moderniausios diagnostikos ir gydymo technologijos, kalbamės su įvairių sričių "Biofirst" klinikos gydytojais, medicinos mokslų daktarais.

Visiškai naujas diagnozavimo lygmuo kardiologijoje

Gydytoja kardiologė, medicinos mokslų daktarė Edita Jankauskienė:

"Širdies ir kraujagyslių ligos kasmet nusineša daugiau gyvybių nei visos vėžio formos kartu. Vis dėlto net žinant širdies ligų profilaktikos principus nėra paprasta jų laikytis šiandien, kai dėl didelio gyvenimo tempo neretai nepakanka laiko ne tik pagalvoti apie sveiką gyvenseną, bet ir pailsėti. Rekomenduočiau širdies tyrimus atlikti ne tik juntant nerimą keliančius simptomus, bet ir profilaktiškai, nes svarbu nuolat stebėti savo širdies būklę. Širdies tyrimas ultragarsu padeda diagnozuoti ir ūmines, ir lėtines širdies bei kraujagyslių ligas, o gydant šie tyrimai kartojami siekiant išsiaiškinti, ar pasirinktas gydymas pakankamai veiksmingas. Širdies echoskopija "Biofirst" klinikoje atliekama "Philips Affiniti 70" echoskopu, kuris pasižymi itin gera vaizdo kokybe, leidžiančia pamatyti net smulkiausias širdies struktūras ir tiksliau nustatyti širdies raumens funkcinius sutrikimus. Klinikoje taip pat atliekama veloergometrija, kuri leidžia įvertinti su širdies kraujagyslių ligomis susijusius simptomus ir, jeigu reikia, laiku pacientą nusiųsti detaliau ištirti."

Endoskopiniai tyrimai – tabu, kurį būtina įveikti

Gydytojas otorinolaringologas, medicinos mokslų daktaras Vykintas Liutkevičius:

"Visame pasaulyje sergamumas nosiaryklės, burnaryklės, gerklaryklės ir gerklės vėžiu auga, o užbėgti už akių klastingoms ligoms padeda moderni diagnostika, kuri 98–100 proc. tikslumu nustato net menkiausius pakitimus. Revoliucinė endoskopinė vaizdo sistema "Olympus" pasižymi itin aukštos raiškos vaizdo kokybe, o įdiegta siauro pluošto mėlynoji šviesa padeda pastebėti net labai ankstyvas vėžio užuomazgas. Pats tyrimas sukelia minimalų diskomfortą pacientui, be to, tai, ką matau monitoriuje, galiu parodyti ir pakomentuoti pacientui. Kartais įtardamas kitas ligas, tarkime, skrandžio ir stemplės refliuksą, rekomenduoju pacientui gastroenterologo konsultaciją. Klinikoje dirbantys gastroenterologai ne tik atlieka endoskopinius skrandžio ir virškinimo trakto tyrimus, bet ir vieni iš nedaugelio gali atlikti kolonoskopiją su intravenine nejautra."

Lazerinė dermatologija – kovos su odos problemomis pabaiga

Gydytoja dermatovenerologė, medicinos mokslų daktarė Silvija Kontautienė:

"Laikai, kai odos trūkumai buvo priimami kaip natūralus ir neišvengiamas dalykas – jau praeityje. Žmonės ieško vis naujų būdų, kaip ramybės neduodančias problemas išspręsti kuo efektyviau ir be drastiškų chirurginių procedūrų. Visa tai įmanoma pasitelkus naujausios kartos lazerius, bet vienas lazeris, net ir labai modernus, negali išspręsti visų odos problemų, todėl "Biofirst" klinikoje įvairiausioms problemoms įveikti naudojame tik itin saugius naujausios kartos vokiškus lazerius "Asclepion". Tarkime, naujausias lazeris "MCL 31 Dermablate" – geriausias pasirinkimas randams, karpoms, apgamams ir raukšlėms šalinti. Procedūra šiuo lazeriu odą gali atjauninti net dešimčia metų, o sveikimo laikotarpis, skirtingai nei pasinaudojus plastikos chirurgo paslaugomis, yra trumpas – vos 3–7 dienos. Kiti lazeriai efektyviai šalina plaukus, kraujagysles, gydo grybelį, be to, yra naudojami net kai kurioms ginekologinėms procedūroms."

Akių ligų diagnostika – mažiau vietos subjektyvumui

Gydytojas oftalmologas, medicinos mokslų daktaras Jurgis Trumpaitis:

"Regėjimas – svarbiausias jutimas, siejantis mus su išoriniu pasauliu, todėl juo reikia rūpintis nuolat. Problema ta, kad dauguma akių ligų gali neturėti akivaizdžių pirminių požymių, o net 80 proc. regos netekimo atvejų galima išvengti laiku pasitikrinus savo akių būklę. "Biofirst" klinikoje akių ligų diagnostikai naudojamas moderniausias, kombinuotas diagnostinis japonų gamintojo "TopCon" įrenginys. Vienu mygtuko spustelėjimu, atliekami net keturi akių tyrimai, o automatinė prietaiso navigacijos sistema leidžia atlikti tyrimus labai greitai, kokybiškai ir ypač tiksliai. Tyrimai atliekami net neprisiliečiant prie akies, todėl nereikia skausmo malšinamųjų vaistų, dažnai ir medikamentinio vyzdžių išplėtimo, tad iškart po tyrimo pacientas gali grįžti į įprastą gyvenimo ritmą. Šis prietaisas – išsigelbėjimas ir nuolat skubantiesiems, nes nesukeliant jokio diskomforto vienas prietaisas leidžia pastebėti net smulkiausius akių pakitimus."

