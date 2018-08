Kaip sustabdyti iš nosies bėgantį kraują?

„Apie 60 proc. žmonių populiacijos nors kartą gyvenime susiduria su kraujavimu iš nosies ir tik apie 10 proc. pacientų pasireiškia itin sunkus kraujavimas, kai jau būtina intervencinė pagalba bei gydymas stacionare. Apskritai mūsų pacientai turi labai mažai žinių, kaip sau padėti, kai iš nosies pradeda bėgti kraujas, kaip jį sustabdyti. Todėl skuba kviestis greitąją pagalbą ar savarankiškai važiuoja į ligoninę, tačiau kol iki jos atvažiuoja – kraujavimas jau būna sustojęs,“ – įžvalgomis dalinasi B. Zykienė.

Kodėl kraujuoja iš nosies?

Iš nosies kraujas bėga visiems – ir vaikams, ir moterims, ir vyrams. Pasak gydytojos, kraujavimas iš nosies prasideda staiga. Žmonės kartais naktį net atsibunda nuo „kraujo klano ant pagalvės“. Dažniausia kraujavimo iš nosies priežastis yra nosies sausumas, nosies intensyvus krapštymas, nesaikingas alkoholio vartojimas.

„Tiek vaikams, tiek suaugusiems neretai kraujavimai iš nosies prasideda dėl „sausos nosies“. Ypač tai pastebime rudenį, kai prasideda šildymo sezonas ir oras patalpose pradeda sausėti. Todėl patariame drėkinti patalpas, naudoti aliejus į nosį. Aliejų į nosį galima naudoti patį paprasčiausią net tą, kurį naudojame buityje gamindami maistą. Kai drėkiname nosį, jos terpė nebūna tokia išsausėjusi, kraujagyslės yra elastingesnės, ne tokios trapios – mažėja kraujavimo rizika,“ – pasakoja B. Zykienė.

Anot medikės, kraujas iš nosies gali pasirodyti ir sergant viršutinių kvėpavimo takų infekciniais susirgimais, pavyzdžiui, sloga, dažnai peršąlant. Alerginė sloga taip pat gali išprovokuoti kraujavimą iš nosies.

Jei po 30 minučių kraujas iš nosies vis dar bėga, nedelsdami vykite į artimiausią gydymo įstaigą.

Įtakos šios problemos atsiradimui turi net tik oro sausumas, bet ir temperatūrų kaita. Kai šalta nosies gleivinė susitraukia, kai šilta – nosies gleivinė išsiplečia. Todėl nosies kraujagyslėms nuolat išsiplečiant ir susitraukiant jos pratrūkta. Ši bėda ypač pradeda kamuoti žiemą ar vasarą, kai iš kondicionieriais vėdinamos patalpos ar automobilio išeinama į karštą orą lauke.

„Šiuo metu Lietuvoje susiduriame su karščio banga ir jei žmonės besidarbuodami sode, sportuodami ar prie vandens telkinių ilgėliau pabūna saulėje – gresia perkaitimas, kurį taip pat gali lydėti stiprus kraujavimas iš nosies,“ – pastebi gydytoja ir pataria ilgai nebūti kaitrioje saulėje.

Gan dažnai su šia bėda susiduria ir aukštu spaudimu besiskundžiantys pacientai ar kraujo krešumą mažinančių vaistų perdozavę arba juos netinkamai vartojantys asmenys.

Klausiame gydytojos, ką daryti, kad išvengtume kraujavimo iš nosies? „Jei nosis dažnai kraujuoja reikia įsivertinti aplinką, kurioje būnate. Ar nekvėpuojate nuolatos sausu oru? O gal naudojate įvairius purškalus į nosį „profilaktikai“? Bet ši „profilaktika“ dar labiau sausina jūsų nosies ertmę ir didina kraujavimo riziką! Netinkamai ar per dažnai naudojamas jūros vanduo, mano nuomone, taipogi gali šiek tiek sausinti nosies ertmę. Jūros vanduo yra puiki priemonė nosies higienai palaikyti, bet išsivalę nosį nepamirškite jos drėkinti, kaip jau minėjau, kad ir eiliniu buityje naudojamu aliejumi.

Įvairiomis gretutinėmis ligomis sergantys pacientai turėtų atsakingiau rūpintis savo sveikata, klausyti šeimos daktaro patarimų, tinkamai vartoti paskirtus vaistus bei laiku atlikti reikalingus tyrimus.“

Kada būtina nedelsiant vykti į ligoninę?

Medikės teigimu, į ligoninę žmogus nedelsiant turėtų vykti, kai iš nosies pradeda bėgti tokia stipri kraujo srovė, kad dėl to net sunku kvėpuoti, kai jaučiamas silpnumas ir žmogus yra išblyškęs ar kraujavimas iš nosies nesustoja po 30 minučių bandymų jį sustabdyti namų sąlygomis. Pasirodyti gydytojams būtina ir tuo atveju, jei jums iš nosies pradėjo kraujuoti po neseniai atliktos nosies operacijos ar kitų nosiai darytų procedūrų.

Į ligoninę pasirodžius kraujui iš nosies turėtų vykti ir asmenys, vartojantys kraujo krešumą mažinančius medikamentus, nes yra tikimybė, jog pacientai perdozavo šių preparatų, todėl kraujavimo namuose patiems sustabdyti nepavyks.

Jei kraujavimas iš nosies prasidėjo dėl aukšto kraujo spaudimo, pirmiausia, žmogui reiktų išgerti gydytojo paskirtus vaistus, mažinančius kraujo spaudimą, tada suteikti sau pirmąja pagalbą stabdant kraujavimą iš nosies.

„Visada reikia įsivertinti gretutines ligas, kuriomis sergate, bet jei esate sveikas žmogus, pabandykite kraujavimą sustabdyti patys. Jei po 30 minučių kraujas iš nosies vis dar bėga, nedelsdami vykite į artimiausią gydymo įstaigą,“ – pataria gydytoja otorinolaringologė Bernadeta Zykienė.

Meškos paslauga: vatos tamponai su adrenalinu

Pašnekovės teigimu, į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių pacientai retkarčiais atvyksta užsikišę nosį vatos tamponu, išmirkytu adrenaline.

„Kartais žmonės stabdydami kraujavimą iš nosies pasitelkia adrenaliną. Permirkusią adrenalinu vatą kišasi į nosį. Jei nesate medikas ir nežinote, kaip tinkamai naudotis adrenalinu, galite sau labai stipriai pakenkti. Adrenalinas kelia kraujo spaudimą, o kadangi nosyje yra labai daug kraujagyslių, joje kraujotaka yra labai gera. Tad per nosyje esančias kraujagysles adrenalinas patenka į bendrą kraujotaką ir pakelia kraujospūdį, padidina širdies susitraukimų dažnį. O jei kraujavimas iš nosies prasidėjo dėl per aukšto kraujo spaudimo? Tai naudodamiesi adrenalinu jūs jį dar labiau pakeliate – kraujavimas ne tik kad nesustoja, bet intensyvėja.“

Kaip stabdyti kraujavimą iš nosies? 6 žingsniai

1 žingsnis: išsipūskite nosį. Norint sustabdyti kraujavimą iš nosies pirmiausia žmogus turėtų... išsipūsti nosį. „Taip, dažniausiai pacientai tai išgirdę nustemba ir sako: „Kad man ir taip stipriai kraujuoja ir aš dar pūsiu? Taigi man dar labiau pradės kraujuoti!“ Tačiau stabdant kraujavimą iš nosies pirma ją reikia išsipūsti, kad joje kiek įmanoma būtų mažiau kraujo. Pučiant nosį gali būti pučiamas skystas kraujas arba kraujo krešuliai,“ – pasakoja ausų, nosies, gerklės ligų gydytoja.

2 žingsnis: laikykite galvą tiesiai. Prasidėjus kraujavimui iš nosies neretai žmonės išgirsta patarimą kelti galvą į viršų arba priešingai – ją nuleisti. Vis dėlto gydytoja pastebi, jog tai prastas patarimas – galvą reikia laikyti tiesiai, išlaikyti „tiesų“ žvilgsnį ir šiek tiek linktelėti visą kūną per liemenį į priekį. „Kai bėgant kraujui iš nosies žmogus kelia galvą, kraujas pradeda bėgti į gerklę, jei žmogus galvą nulenkia žemyn, galvoje padidėja spaudimas, kas skatina dar didesnį kraujavimą!”

3 žingsnis: užspauskite nosies šnerves. Norint sustabdyti kraujavimą iš nosies reikia suspausti minkštąją nosies dalį – nosies šnerves. „Pastebėjau, jog pacientai spaudžia ne nosies šnerves, o sritį tarp akių, kur yra kaulas... Bet dažniausiai nosis kraujuoja minkštojoje nosies dalyje – priekyje, nes ten yra pats didžiausias kraujagyslių tinklas. Be to, užspausti reikia abi šnerves, o ne po vieną, nepriklausomai nuo to, kad kraujuoja tik iš vienos. Užspaudžiant nosies galiuką naudokitės servetėlėmis, kad būtų kur susigerti kraujui,“ – teigia B. Zykienė.

Jei užspaudus nosies galiuką kraujas pradeda tekėti į gerklę, tokiu atveju reikia atsikrenkšti ir gerklėje atsiradusį kraują išspjauti į kriauklę ar rankšluostį.

4 žingsnis: neatleiskite užspaustų nosies šnervių 15 min. Užspaudus nosies šnerves reikia laikyti 15 min. Otorinolaringologė pabrėžė, jog negalima praėjus kelioms minutėms tikrint, ar jau nustojo bėgti kraujas ir atleisti užspaustą nosies galiuką! „Nosį užspaudus reikia laikyti 15 min. be jokios pertraukos. Negalima atleisti! Jei vis kas keletą minučių atleidžiate ir tikrinate su mintimi „o gal jau nustojo kraujuoti“ – jūs neteisingai teikiate sau pirmąja pagalbą ir kiekvieną kartą po tokio „patikrinimo“ laikas turi būti skaičiuojamas iš naujo. Nosies šnerves laikote užspaudę net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad kraujas bėga į gerklę. Gerklėje atsiradusį kraują išspjaukite lauk.“

5 žingsnis: šaldykite sprandą arba kaktos sritį. Norint greičiau sustabdyti kraujavimą iš nosies B. Zykienė pataria dėti ledo (ar šaltą daiktą išimtą iš šaldiklio ir susuktą į rankšluostį) ant sprando arba ant kaktos. „Labiau rekomenduočiau ledą dėti ant sprando, nes per kaklą eina magistralinės kraujagyslės, o per kaktą – paviršinės. Tad su viena ranka laikote užspaudę nosį, o su kita šaldote sprandą arba kaktą ir vietą tarp akių. Praėjus 15 minučių atleidžiame nosies galiuką ir stebime, ar kraujas iš nosies nustojo bėgti. Didžiajai daugumai žmonių kraujavimas bus sustojęs.“

6 žingsnis: viską kartokite iš naujo. Vis dėlto jei kraujas iš nosies nenustojo bėgti po pirmojo bandymo jį sustabdyti – procedūrą kartokite iš naujo: išsipūskite nosį, galvą laikykite tiesioje padėtyje, laikykite užspaudę nosies šnerves 15 min., šaldykite sprandą ar kaktą, jei gerklėje atsiranda kraujo – jį išspjaukite. Kraujavimo nepavykus sustabdyti ir po antro bandymo – vykite į ligoninę. „Dar kartą primenu, jog nei per pusvalandį, nei per valandą žmogus per nosį tikrai nenukraujuos nors tuo metu ir atrodo, jog kraujas iš nosies bėga it vanduo,“ – pastebi medikė.

Gydytoja atkreipia dėmesį, jog lygiai taip pat kraujavimas iš nosies stabdomas ir vaikams tik jiems užspaudus nosies galiuką reikia laikyti ne 15 min., o 5 min. Jei praėjus 5 min. vaikui iš nosies vis dar kraujuoja, procedūrą kartokite iš naujo. Kraujavimui iš nosies nesustojus po dviejų bandymų – skubiai vykite į gydymo įstaigą.