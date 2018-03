Grikių iššūkio rezultatai – nuo krentančio svorio iki geresnės savijautos

„Facebook“ tinkle specialiai sukurtoje „30 dienų iššūkio“ grupėje susibūrę daugiau kaip 17 tūkst. dalyvių jau dalijasi pirmais džiuginančiais patyrimais ir atradimais.

Zita (56 m.), gyvenant Londone, prie iššūkio prisijungė kovo 8 d. Moteris rašo: „Turėjau daug problemų su padidėjusiu skrandžio rūgštingumu, jis mane kankino ištisus metus. Grikiavau 10 dienų iš eilės! O dabar 5 dienas valgau tik daržoves. Nebeskauda skrandžio! Jokios rūgštys nekyla!! Nugaros taip pat neskauda! Jaučiuosi po grikiavimo ir daržoviavimo puikiai. Nusprendžiau laikytis taip ir toliau, bent 3 mėn. tai tikrai. Mėsos nepasigendu ir nenoriu“.

Inga iššūkiui pasirinko 3 grikių dienas per savaitę: „Vakare grikių tik kelis šaukštus suvalgau. Kitomis dienomis laikausi sąžiningai be mėsos, kiaušinių ir pieno. Tiesą sakant ir nepasigendu kol kas, nebent žuvies norėčiau gabaliuko. Kavos išgeriu iki puodelio per dieną. Svorio netekau 5 kg. Energija visai kita, galva šviesi. Po 2 savaičių iššūkio pradėjau šokti zumbą. Jaučiu, kad man viskas labai tinka ir patinka, lengva taip gyventi.“

Ksavera Vaištarienė/ LSS arch.nuotr.

Yasomati (51 m.), didžiąją gyvenimo dalį yra vegetarė: „Prieš kelis metus atsidūriau klinikose... tuo metu po priepuolio buvau silpna, nepajėgiau pasipriešinti. Tai buvau gydoma pagal visus tradicinės medicinos kanonus. Pasekmės skaudžios – beviltiška nemiga, silpnumas, ištaršyta hormoninė sistema, tai sekė depresija, maisto nevirškinimas. Viso to palydovė –mažakraujystė. Labai dėkinga šiam iššūkiui. Pirmą kartą po kelių metų pasijaučiau žmogumi. Atsigulus užmiegu, pavalgius nereikia bėgti paskubomis į tualetą, galiu valgyti įvairesnį maistą. Rimsta nemalonūs, kankinę skausmai. Jaučiuosi optimistiškai, vėl grįžta gyvybingumas, noras veikti. Rezultatai geresni nei galėjau tikėtis.“

Kristina (38 m.) džiaugiasi ištirpusiu svoriu: „Grikiauju 2 kartus per savaitę nuo kovo 1 d. Šiandien pasisvėriau. Numečiau 8 kg!”

Aldona iš Londono dalijasi: „Šis iššūkis man suteikė galimybę pasijausti laisvai, lengvai, atradau daugiau maisto skonio, netekau 6 kg, sumažėjo kūno apimtys. Kraujo spaudimas sumažėjo, viską rašausi, tyrimus darysiu visus po Velykų. Per visą savo gyvenimą dar neturėjau tokios Gavėnios. Velykas pasitiksiu švari siela ir kūnu. Ir žinau, kad jau ir per Velykas aš neprisivalgysiu kaip anksčiau“.

Lolita iš Kauno raj. taip pat džiaugiasi galėsianti Velykų rytą drąsiai maudytis Neryje: „Miegas puikus! Komplimentus jau ne iš vieno girdėjau, kad veido oda lyg po saloninių procedūrų. Ačiū sumanytojams, kad atvedė į doros kelią: vėl šaltas dušas, vėl joga, vėl vakariniai krosiukai“.

Vilma iš Plungės (43 m.) po iššūkio ketina ateityje mažinti mėsos kiekius ir bent vieną kartą savaitėje valgyti grikius: „Jaučiuosi lengva ir fiziškai ( netekau 5 kg ), ir dvasiškai, nė karto nekankino migrena, atradau įdomių vegetariškų patiekalų!”

Danutė iš Molėtų sąžiningai laikosi iššūkio taisyklių: „Pirmomis dienomis labai troškino, gėriau papildomai vandens, tačiau dabar jau nebereikia, jaučiuosi gerai, lengvai, nukrito 5 kg, nuo kraujo spaudimo vaistų negeriu jau 2 savaites, galvos svaigimas nevargina, nereikia gerti vaistų nuo skrandžio rūgštingumo. Džiaugiuosi savimi, man pasisekė!“

Genovaitė iš Marijampolės (65 m.) sako, kad pradžioje buvo sunku,skaudėjo galvą, stuburą, vos judėjo, rašoma pranešime spaudai. Šiuo metu moters savijauta labai gera, jaučiasi lyg sparnus įgavusi: „Pati sau jaučiuosi daug lengvesnė, kraujospūdis pamažėjo, bet dar nėra stabilus, reguliuojuosi vaistais. Noriu taip gyventi visą gyvenimą.“

Grikių iššūkio organizatoriai, Lietuvos sveikuolių sąjunga, kviečia iššūkio dalyvius ir visus besidominčius į padėkos vakarą Ksaverai Vaištarienei kovo 30 d. 18 val. Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Didžiojoje salėje. Susitikimo metu vyks K. Vaištarienės paskaita „Nepagydomos ligos įveikiamos be vaistų“, klausimų-atsakymų valanda, iššūkio dalyviai dalinsis savo patirtimis. Būtina išankstinė registracija www.sveikuoliai.lt