Erkių platinamos ligos – tai ne vien encefalitas ir Laimo liga

Lietuvoje šiai šeimai priklauso Ixodes ricinus erkė, kuri perneša Laimo ligos ir erkinio encefalito sukėlėjus. Apie šias ligas kiekvienas jau esame nemažai girdėję. Tačiau pavojingos yra ir kitos erkių pernešamos ligos: babeziozė, anaplazmozė, erlichiozė, įvairios karštinės ir kitos. Taip pat yra manoma, kad įsisiurbus erkei vienu metu galima užsikrėsti keliais patogenais, dėl ko daugelis žmonių kenčia nuo erkių sukeltų polimikrobinių infekcijų. Beveik visos erkių platinamos ligos atrastos palyginus neseniai, todėl apie jas mažai žinoma ir jų diagnostika yra sudėtinga.

Kas dar gresia be encefalito ir Laimo ligos

Babeziozė. Šia liga paprastai serga gyvūnai: šunys, arkliai, galvijai. Tačiau parazitais babezijomis – į maliarijos sukelėjus panašiais pirmuonimis – gali užsikrėsti ir žmonės. Patekę į žmogaus organizmą parazitai užkrečia ir naikina eritrocitus – raudonuosius kraujo kūnelius, dėl ko žmonės gali susirgti hemolizine anemija. Nors daugumai žmonių, užsikrėtusių babezijomis, nepasireiškia jokie simptomai, tai gali būti gyvybei pavojinga liga, ypač vyresniems, turintiems silpną imunitetą žmonėms, sergantiems kitomis ligomis. Babeziozės komplikacijos gali sukelti žemą ar nestabilų kraujo spaudimą, trombocitų kiekio kraujyje sumažėjimą, kraujo krešėjimo sutrikimą, plaučių, inkstų, kepenų veiklos sutrikimą bei mirtį.

Įprasti babeziozės simptomai, yra panašūs į gripą: karščiavimas, šaltkrėtis, prakaitavimas, galvos, kūno skausmai, apetito praradimas, pykinimas, nuovargis. Liga yra nustatoma kraujo tyrimu ir gydoma antiparazitinių vaistų ir antibiotikų kombinacija, sunkiais atvejais papildomai taikant kitus gydymo metodus (pvz., kraujo perpylimą).

Anaplazmozė. Ją sukelia erkių pernešamos bakterijos, kurios užkrečia baltuosius kraujo kūnelius ir ligos simptomai pasireiškia praėjus 1–2 savaitėms nuo erkės įkandimo. Dažniausi simptomai yra karščiavimas, galvos, raumenų skausmas, šaltkrėtis, kosulys, pykinimas, pilvo skausmai, orientacijos sutrikimas, retais atvejais – bėrimas. Anaplazmozę yra sunku diagnozuoti dėl nespecifinių ir įvairiai pasireiškiančių simptomų.

Ši liga gali sukelti itin sveikatai pavojingas komplikacijas (kvėpavimo sutrikimus, inkstų nepakankamumą, neurologines problemas ir kt.) ar net baigtis mirtimi. Ligos sunkumas priklauso nuo paciento imuninės sistemos būklės ir kitų ligų. Efektyviausiai liga yra gydoma antibiotiku doksiciklinu. Jei antibiotikai skiriami per pirmąsias penkias ligos dienas, simptomai praeina per kelias paras.

Erlichioze serga ir gyvūnai ir žmonės. Simptomai, kaip ir babeziozės, yra panašūs į gripą ir gali pasirodyti praėjus 1–2 savaitėms po erkės įkandimo. Bėrimas pasireiškia 60 proc. vaikų ir tik 30 proc. suaugusiųjų. Kai kurie žmonės, užsikrėtę erlichiozę sukeliančiomis bakterijomis, gali pajusti tik lengvus šios ligos simptomus ir pasveikti be medikų pagalbos. Tačiau, jei simptomai užsitęsia, gali pasireikšti kraujavimo sutrikimais bei kvėpavimo sunkumais ar sukelti mirtį, jei nėra tinkamai gydoma. Ypatingai erlichiozė yra pavojinga pacientams, kurių imuninė sistema nusilpusi arba jiems taikoma imunosupresinė terapija. Ši liga yra gydoma antibiotiku doksiciklinu ir kitais tetraciklinais. Jei pradedama gydyti per pirmąsias penkias ligos dienas, simptomai palengvėja per 24–72 val.

Įvairios karštinės – perduodamos įkandus erkei

Dar kiti erkių platinami virusai ir bakterijos žmonėms sukelia įvairias karštines, pvz., Kolorado erkių, Uolėtųjų kalnų dėmėtąją karštines, Q karščiavimą, tuliaremiją ir kitas. Paprastai šios ligos parsivežamos iš užsienio (Šiaurės ir Pietų Amerikos, Viduržemio jūros regiono, Artimųjų Rytų ir kt.), tad erkių saugotis reikia ne tik Lietuvos pievose ir parkuose.

Šių ligų simptomai gali būti karščiavimas, galvos, pilvo, raumenų skausmai, vėmimas, bėrimas, aukšta temperatūra, akių ar gerklės paraudimai. Ligai progresuojant gali pasireikšti ir sunkesni simptomai priklausomai nuo karštinės rūšies. Kai kurių jų sunki forma gali būti mirtina, jei nėra gydoma iš karto. Skiriasi ir gydymo būdai. Gali būti taikomas simptominis gydymas, antibiotikai.

Kaip apsisaugoti

Prevencinės priemonės prieš erkių platinamas ligas – ribotos. Pasiskiepyti šiuo metu galima tik nuo erkinio encefalito. Kitais atvejais riziką sumažinti galime vengdami aukštos žolės, krūmų, išsiruošus į gamtą apsirengę šviesių spalvų drabužiais ir stengdamiesi, kad būtų palikta kuo mažiau galimybių erkei užropoti ant odos. Taip pat reikėtų naudoti repelentus (laikantis ant pakuočių nurodytų naudojimo taisyklių), o grįžus į namus kruopščiai apsižiūrėti, ar neparsinešėte erkės į namus.

Erkių taikiniais gali būti ir kiti šiltakraujai gyvunai, tokie kaip šunys, katės. Jie po įkandimo taip pat gali susirgti įvairiomis ligomis arba pernešti erkes savo kailyje žmonėms.

Įkando erkė – būtina pasitikrinti

Kaip jau minėta, ne visada simptomai yra ryškūs ir aiškūs, o laiku diagnozuotas susirgimas gali išgelbėti gyvybę. Tad, įkandus erkei, labai svarbu nedelsiant pasitikrinti.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Klinikinių tyrimų skyriaus Molekulinių biologinių tyrimų poskyrio vedėja Ana Steponkienė informuoja: „Per 1–3 dienas nuo įkandimo molekuliniais metodais iš pristatytų ištrauktų nepažeistų erkių ar kraujo ėminių galima nustatyti pavienių erkių platinamus ligų sukėlėjus. Po 2–4 savaičių galima pasidaryti pakartotiną kraujo tyrimą serologiniu metodu. Taip pat tirtis ne vien dėl Laimo ligos ar erkinio encefalito.“ Specialistė teigia, kad ne visuomet sukėlėjas randamas iškart, pirmo tyrimo metu, tad po erkės įkandimo reikia sekti savo savijautą, ar neatsiranda pakitimų ant odos.

Vis daugėjant susirgimų erkių platinamomis ligomis, reikia neprarasti budrumo ir nedelsti. O jeigu kyla abejonių ar klausimų, patartina skubiai kreiptis į savo gydymo įstaigą arba pasikonsultuoti su Nacionalinės laboratorijos specialistais.