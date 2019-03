Dėl tymų ėmėsi radikalių priemonių: neskiepytiems draudžia rodytis viešose vietose

Už 40 km į šiaurę nuo milijoninio Niujorko miesto esančioje Roklando apygardoje nepasiskiepijusiems nepilnamečiams per ateinančias 30 dienų uždrausta rodytis viešose vietose. Tai apibrėžiama kaip zona, kurioje gali susitelkti „daugiau kaip 10 asmenų“, įskaitant viešąjį transportą.

„Mes turime daryti viską, ką galime, kad suvaldytume šį proveržį“, – sakė apygardos tarybos narys Edas Day'us. Be to, esą būtina apsaugoti žmones, kurie dėl medicininių priežasčių negali būti skiepijami nuo tymų, taip pat vaikus, kurie yra per maži, kad būtų vakcinuojami.

Keliuose JAV regionuose pastaruoju metu būta tymų protrūkio. Žinybos dėl to kaltina vakcinacijos priešininkus. 300 000 gyventojų turinčioje Roklando apygardoje užregistruoti 153 tymų atvejai. 2000 metais buvo paskelbta, kad ši liga čia išnaikinta.

Nepaisant didelės skiepijimo kampanijos, apygardoje, E. Day'aus duomenimis, vis dar nėra pasiskiepiję 27 proc. 1-18 metų amžiaus žmonių. Ypač didelis nepaskiepytų žmonių procentas yra teritorijose, kur gyvena daug ortodoksų žydų. Daugelis ortodoksų žydų atmeta vakcinaciją dėl religinių priežasčių.