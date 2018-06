Apsinuodyti galite ir vandeniu

Sakoma, kad per dieną reikia išgerti aštuonias stiklines vandens. Bet ar žinote, kad vandens gali būti ir per daug? To LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ teiraujasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Jo teigimu, vandeniu galima netgi apsinuodyti, o medikams nustatyti negalavimo priežastį šiuo atveju būna sunku.