Aktualu ne tik paaugliams: kaip apsisaugoti nuo inkštirų

Juodi taškeliai pasireiškia vienodai tiek vyrams, tiek moterims, tiek paaugliams. Nors pastebima, jog paauglystėje inkštirų kiekis padidėja, tačiau jie gali atsirasti bet kokio amžiaus žmonėms.

„Neretai spuogai, o ypač inkštirai, pradeda formuotis paauglystėje, kadangi tuo metu yra sutrikusi hormonų pusiausvyra, kuri pasireiškia per intensyvią riebalinių liaukų veiklą. Tačiau jie gali kamuoti mus ne tik paauglystėje, bet ir visą gyvenimą“, – akcentuoja mažų kainų vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Kristina Zacharevič.

Kas sukelia inkštirus?

Pasak pašnekovės, pagrindinė inkštirų atsiradimo priežastis – nešvarumai ir dulkės, kurios patenka ant veido odos ir užkemša riebalinės liaukos latakėlį. Dėl to į liaukas nebepatenka oras, o tai skatina toksiškų mikroorganizmų, sukeliančių uždegiminius procesus, dauginimąsi.

Taip pat, inkštirų atsiradimui didelę įtaką daro netinkama mityba. „Norint išvengti juodų taškelių ant savo veido odos, visų pirma, reikėtų sureguliuoti mitybą, kadangi angliavandeniai skatina inkštirų padaugėjimą. Patariama vengti aštraus, saldaus maisto, bulvių, rūkytų gaminių, nevartoti alkoholio bei saldikliais pagardintų gėrimų. Į mitybos racioną rekomenduojama įtraukti šviežių daržovių, riešutų bei žuvies, kurioje yra odai reikalingų riebalų bei aliejų“, – pataria K. Zacharevič.

Be to, norint išvengti inkštirų, derėtų valgyti daugiau produktų, kuriuose gausu ląstelienos bei per dieną išgerti ne mažiau nei aštuonias stiklines vandens.



Reikalinga tinkama priežiūra

Viena iš inkštirų atsiradimo priežasčių – veido odos higienos trūkumas. Norint išvengti juodų taškelių labai svarbu tinkamai prižiūrėti odą, ypatingai – linkusią riebaluotis.

„Prausimosi priemonėse turėtų būti salicio rūgšties, kuri valo odą ir pašalina viršutinį suragėjusių ląstelių sluoksnį. Be to, naudojant valymo priemones labai svarbu įsitikinti, jog jų sudėtyje nėra aliejų, kurie dar labiau riebaluoja odą. Nuvalius veidą, rekomenduojama patepti riebiai odai skirtu losjonu, o vietas, kuriose gausu inkštirų – patepti vandens peroksido tirpalu, kuris naikina bakterijas“, – sako vaistininkė.

Svarbu pastebėti, jog veidą reikia valyti ne tik prieš miegą, bet ir ryte. Nakties metu odoje vyksta intensyvūs medžiagų apykaitos procesai, kurių metu atsinaujina oda, pasišalina negyvos ląstelės, todėl išsiskiria labai daug riebalų, kurie užteršia veido odą.

Veido kaukės sumažina inkštirų kiekį

Neretai inkštirai yra šalinami namuose, tačiau tokiu būdu labai dažnai jie tik dar labiau paplinta, nes nesilaikoma visų higienos sąlygų. Tačiau, norint sumažinti jų kiekį, yra įvairiausių priemonių, kurias galima atlikti ir namuose.

Pasak vaistininkės, veiksminga inkštirų šalinimo priemonė yra veido kaukės. Turint riebaluotis linkusią odą, patariama naudoti veido kaukes, kurių sudėtyje būtų anglies, molio. Jos sausina odą ir sustabdo inkštirų atsiradimą. Tačiau jas reikėtų naudoti atsargiai ir nuolat stebėti ar veido oda nuo kaukės per daug nedžiūna ir nepraranda daug vandens.

„Svarbu pastebėti, jog prieš darantis kaukę, reikėtų veidą pagarinti. Tokiu būdu bus atvertos poros ir kaukė galės labiau įsiskverbti bei efektyviau veikti. Tuo tarpu po kaukės, odą būtina patepti drėkinamuoju kremu“, – pataria K. Zacharevič.

Vyrai rūpinasi veido oda

Vaistininkė pastebi, jog nereikėtų manyti, kad veido oda rūpinasi tik moterys. Vaistininkė tikina, kad vyrai prižiūri savo veido odą ne ką rečiau negu moterys.

„Pastebime, jog vyrai labai rūpinasi savo veido oda. Atėjus pavasariui dažnas vyras perka įvairiausias priemones nuo spuogelių bei inkštirų, domisi jų priežiūra ir konsultuojasi su kosmetologais bei vaistininkais. Tai tik įrodo, jog vyrai linkę rūpintis savo oda, ją prižiūri ir puoselėja“, – teigia K. Zacharevič.