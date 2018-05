Psichologė: egzaminai nenulemia viso gyvenimo

Tik viena stotelė

Paauglių psichologė, knygų "Vaikas pokyčių kelyje" ir "Ypatingas vaikas: vienas ar kiekvienas?" bendraautorė Asta Blandė sako, kad savo aplinkoje galime sutikti žmonių, kurie į bet kokį, net ir mažiausią stresą, pavyzdžiui, netikėtumą, nekomfortišką situaciją arba tokią, kur daug nežinomybės, reaguoja neadekvačiai stipriai.

Tai lemia tiek prigimtinės žmogaus savybės, tiek šeimos auklėjimas, tiek gyvenimiška patirtis.

Anot jos, praktika rodo, kad jautriai į egzaminus reaguoja tie, kurie mano, kad būtent ši situacija nulems tolesnį jo gyvenimą. Taip pat tie, kuriems būdingas didesnis perfekcionizmas, noras pasirodyti tobulai esant bet kokiai situacijai, tie, kurie jaučia labai stiprų spaudimą iš aplinkos ar mano, kad tik įvertinimas parodys, koks buvai mokinys ir kiek daug mokeisi.

A.Blandė pažymi, kad stresui valdyti egzaminų laikotarpiu labai svarbu, ką ir kaip mes mąstome: "Egzaminai yra stotelė, po kurios ir toliau vyks gyvenimas. Jie yra svarbūs, tačiau, patikėkite, jie nėra tokios svarbos, kad nulemtų visą likusį jūsų gyvenimą. Net ir nepasisekus, galima rasti kitų kelių savo svajonei pasiekti ir realybėje man tenka sutikti nemažai žmonių, kurie tai įrodo savo pavyzdžiu."

Dažna klaida

A.Blandė perspėja, kad viena iš dažniausių klaidų – ruošimasis paskutinėmis paromis, atsisakant poilsio. Taip informacija sugrūdama į trumpalaikę atmintį, o išsekęs organizmas neretai trukdo susikaupti ir lemtingąją dieną parodyti geriausią savo pusę.

Einate pasigalynėti su pačiu savimi: egzaminas yra ne klausimai, o tai, kaip jūs gebate susitvarkyti su ypatinga situacija.

"Tenka sutikti jaunuolių, kurie prieš egzaminą pirmą kartą savarankiškai pasirenka preparatus, kurie streso ar nerimo iškankintą organizmą paveikia kiek kitaip, nei jie tikėjosi. Tad egzamino dieną jie būna mieguisti, lėtesnės reakcijos arba, atvirkščiai, ypatingo jautrumo, dirglumo", – sako psichologė.

Yra dar viena kategorija jaunuolių, kurie, pasak A.Blandės, tarsi dirba sekliais ir nuolat seka informaciją, tikėdamiesi rasti būsimo egzamino klausimus, temas ar atsakymus. Tai taip pat sukelia nemažai sumaišties ir kartu didžiulę viltį (arba, neradus nieko, atvirkščiai, neviltį), kuri kartais egzamino dieną subliūkšta, o su tomis emocijomis susitvarkyti užtrunka laiko ir pareikalauja nemažai energijos.

Perka daugiau vitaminų

Vaistininkai pastebi, kad egzaminų laikotarpiu padaugėja perkančiųjų vitaminus ir papildus, gerinančius smegenų veiklą, stiprinančius atmintį ir nervinę sistemą, ypač populiarūs – B grupės vitaminai.

Daugiau kaip 35 metų patirtį turintis vaistininkas Gintaras Verbus teigia, kad egzaminai jaunuolių organizmą užklumpa dar neatsigavusį po žiemos. Todėl, kad ir kaip intensyviai ruoštumėtės egzaminams, būtina rasti laiko miegui, kartais – net mokslo sąskaita, minimaliam fiziniam aktyvumui, taip pat reikia rinktis maistą, turintį daug vitaminų ir mikroelementų.

"Nepaisant patarimų, norėdami kuo daugiau išmoti, dauguma jaunuolių neranda laiko pasigaminti visaverčio maisto, todėl užkandžiauja nesveikais užkandžiais, kurie sunkina virškinimą ir taip trukdo sutelkti jėgas protiniam darbui, stokoja reikiamų maistinių medžiagų, vitaminų ir mikroelementų", – sako G.Verbus.

Vaistininkas pastebi, kad besimokantiems moksleiviams ir studentams paprastai labiausiai reikia magnio ir B grupės vitaminų. Be to, daug skaitantiems ar kompiuteriu dirbantiems jaunuoliams reikia gauti pakankamai vitamino A, karotino, liuteino.

G.Verbus sako, kad smegenų veiklą gerina ginkmedžio preparatai, aminorūgštys, o atmintį – omega-3 rūgštys, kurių galima gauti valgant žuvį, lapines daržoves ar moliūgų sėklas. Labai svarbu aktyviai mokantis neperdozuoti kofeino ir gerti kuo daugiau skysčių – žolelių arbatos, vandens, sulčių.

Prisiminkite savo ritualus

Stresui per egzaminus mažinti psichologė pataria prisiminti nusiraminimo ritualus. Tai gali būti ypatingų minčių skrynelė, dienoraščio rašymas, muzika, kūno mankšta, pasibuvimas su draugais, aptariant baimes ir galimybes. Be to, stiklinė vandens, rytinis dušas suteikia žvalumo, švaros ir didesnės koncentracijos.

"Žinokite, kad einate pasigalynėti su pačiu savimi: egzaminas yra ne klausimai, o tai, kaip jūs gebate susitvarkyti su ypatinga situacija. Tokių situacijų gyvenime bus nemažai, tad parodykite savo gabumus čia. Ir būtinai prisiminkite, kad jūs – žmogus ir turite ne tik galių, bet ir silpnybių, trūkumų, kurie jus riboja. Neteiskite savęs už tai. Tobulybės egzaminų nelaiko, jų tiesiog tarp mūsų nėra", – apibendrina psichologė A.Blandė.

Naudingi patarimai

Psichologė A.Blandė išvardija penkis esminius patarimus egzaminus laikantiems jaunuoliams arba jų tėvams.

* Paprašykite savo artimiausios aplinkos jūsų nespausti ir apie egzaminus kalbėti pozityviai arba nekalbėti išvis.

* Prašykite pasitikėti jumis ir jūsų galimybėmis.

* Pasakykite savo artimiesiems, kad palaikytų ir padrąsintų, o ne savo norais darytų jums spaudimą.

* Nesilyginkite su draugais – jie eina savo keliu, o kuris kelias atneš laimę, pamatysite tik vėliau.

* Pailsėkite bent dieną prieš egzaminą, o dar geriau – kelias. Taip pasirodysite kur kas geriau.