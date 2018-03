Priklausomybė – visos šeimos liga?

Tačiau, pasak specialistės, tai yra liga, kuria gali susirgti didelė dalis žmonių.

„Tai nėra valios trūkumas, apsileidimas ar dar kažkas. Netiesa, kad tai tik sergančiojo šia liga reikalas, nes tai paliečia dar labai didelį ratą žmonių aplink jį. Ir netiesa, kad tai neišsprendžiamas dalykas“, – sako J. Kymantienė.

Pasak psichologės, artimieji paprastai labai ilgai patys to nesuprasdami neigia šią ligą. „Pripažinti, kad mano artimas, man brangus žmogus tapo priklausomu – be galo sudėtinga. Jie labai ilgai tai neigia. Artimiesiems formuojasi kitas sudėtingas reiškinys – netiesioginė priklausomybė. Tai yra priklausomybė nuo priklausomo žmogaus – per didelis priklausomybės prisiėmimas už to žmogaus jausmus“, – pasakoja specialistė.