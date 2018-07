Lietuvoje – erkinio encefalito protrūkis

Įtariama, kad užsikrėtimas virusu galėjo įvykti per termiškai neapdorotą ožkos pieną, kadangi pastaruoju metu susirgę asmenys erkės įsisiurbimo nepastebėjo.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) pranešime rašoma, kad kasmet Lietuvoje registruojami erkinio encefalito atvejai, išplitę per termiškai neapdorotą ožkų ar karvių pieną. Paprastai tai įvyksta didžiausio iksodinių erkių aktyvumo metu – pavasarį arba vasaros pradžioje. Pastaraisiais metais Lietuvoje stebimas sergamumo šia liga padidėjimas.

ULAC medikai primena, kad veiksmingiausia erkinio encefalito profilaktikos priemonė yra skiepai. Sumažinti erkių įsisiurbimo riziką padeda tinkama apranga bei repelentai (erkes atbaidančios cheminės medžiagos).

Einant į mišką rekomenduojama vilkėti šviesius drabužius: viršutiniai drabužiai turėtų būti ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai priglustų prie riešo; kelnių klešnių apačia taip pat turėtų būti gerai prigludusi prie kūno. Galvą patartina apsirišti skarele arba užsidėti gerai priglundančią kepurę, gobtuvą. Repelentais apruošiamos atviros žmogaus kūno vietos (veidas, kaklas, rankos) ir gamtoje dėvimi drabužiai.

Erkinis encefalitas – arboviruso sukeliama liga – klasikinė gamtinė židininė infekcija. Erkinio encefalito virusas sukelia virusinę centrinės nervų sistemos ligą, kuri plačiai paplitusi Rytų Europoje ir Azijoje. Šios ligos virusą platina Ixodes genties erkės (I. ricinus, I. persulcatus) kraujo siurbimo metu. Galimas žmonių užsikrėtimas ir per nepasterizuotą, infekuotą erkinio encefalito virusu (EEV) ožkų ar karvių pieną, tačiau tokie atvejai yra reti. Virinant pieną EEV žūsta per 2 min., veikiant 70 ºC temperatūrai – per 5 minutes.

Daugiau informacijos apie erkinį encefalitą galima rasti čia.