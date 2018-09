„Žalgiris“ atlaikė uteniškių tritaškių serijas

Sekmadienį žalgiriečiai išvykoje nugalėjo Utenos „Juventus“ komandą 87:80 (24:16, 25:16, 18:21, 20:27) ir laimėjo trečiąjį susitikimą iš eilės naujajame sezone.

Žalgiriečiai rungtynes pradėjo be didesnės žvalgybos ir, po 4 taškus pelnius Mariui Grigoniui bei Nate‘ui Woltersui, pirmavo 8:1. Uteniškiams pataikius 2 tritaškius, prasiveržimu ir tolimu metimu atsakė Paulius Jankūnas ir Edgaras Ulanovas – 13:7. Brandono Davieso dėjimas, P.Jankūno dvitaškis ir Leo Westermanno reidas didino „Žalgirio“ pranašumą iki 19:11. Pirmąjį kėlinį užbaigė Aarono White‘o tolimas šūvis ir Thomaso Walkupo taškai – 24:16.

Antrąjį kėlinį taikliu metimu atidarė Laurynas Birutis, bet kitoje aikštės pusėje tikslą pasiekė jau trečiasis Arvydo Šikšniaus tritaškis. Artūro Milaknio, N.Wolterso ir B.Davieso rezultatyvus žaidimas augino svečių persvarą iki 10 taškų skirtumo (32:22). Jis toks išliko ir po B.Davieso dėjimo ir A.White‘o dvitaškio (36:26), kol galiausiai įsijungė ir toliašaudė kauniečių artilerija. Po Antano Kavaliausko nusiimto kamuolio puolime tritaškį smeigė A.Milaknis, po Donato Sabeckio perdavimo tą patį padarė L.Westermannas – 42:29. Pirmąją rungtynių pusę užbaigė A.Kavaliausko puskablis, A.Milaknio taškai iš po krepšio ir E.Ulanovo netaiklią baudą pataisęs B.Davieso dėjimas – 49:32.

Trečiojo kėlinio pradžia nebuvo tokia rezultatyvi: per 4 minutes tarp B.Davieso baudų metimų įsiterpė N.Wolterso dvitaškis – 55:32. E.Ulanovas pelnė 4 taškus iš eilės, tačiau po to žalgiriečiai taškus rinko tik nuo baudų metimo linijos (A.Milaknis ir N.Woltersas įmetė po 1, A.Kavaliauskas – 2) ir „Juventus“ sugebėjo priartėti iki 63:51. Po Šarūno Jasikevičiaus minutės pertraukėlės reikalai vėl ėmė krypti į gerąją pusę – kėlinį dėjimais užbaigė B.Daviesas ir A.White‘as (67:53).

Ketvirtąjį kėlinį puikiai pradėjo L.Westermannas, užbaigęs ataką „2+1“ ir atlikęs perdavimą A.White‘ui – 73:55. Tačiau tada 8 taškus neįtikėtinais metimais rinko „Juventus“ debiutantas Marius Runkauskas. Nors A.White‘as ir N.Woltersas pelnė taškus, kelios žalgiriečių klaidos ir šeimininkų tolimi metimai grąžino intrigą – 77:73. Tada A.Milaknio 5 taškai iš eilės ir B.Davieso dvitaškis augino skirtumą iki 9 taškų – 84:75. Uteniškiai dar kartą artėjo iki 4 taškų atžymos, bet N.Wolterso tritaškis išsprendė paskutinius klausimus – 87:80.

„Žalgiris“: B.Daviesas 17 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), N.Woltersas 14, A.Milaknis 13, A.White‘as 11, L.Westemannas 8 (2 per. kam.), E.Ulanovas 8, P.Jankūnas 4 (7 atk. kam., 3 per. kam., 2 blk.), A.Kavaliauskas 4, M.Grigonis 4, T.Walkupas 2, L.Birutis 2, D.Sabeckis 0.

„Juventus“: A.Šikšnius 20 (6/7 trit., 4 rez. perd., 2 per. kam.), V.Čepukaitis 19 (7/8 dvit., 4 rez. perd., 2 per. kam.), M.Runkauskas 14 (3/5 trit., 5 kld.), M.Gebenas 9 (8 atk. kam., 2 blk.).