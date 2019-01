„Žalgirio“ arena sulaukė penkiamilijonojo lankytojo

2011 metais atidaryta „Žalgirio“ arena per daugiau nei septynerius metus sulaukė didžiulio lankytojų srauto. Daugiausiai aistruolių per visą arenos gyvavimo laikotarpį apsilankė būtent „Žalgirio“ rungtynėse, todėl nuostabos nekelia tai, kad penkiamilijonasis lankytojas paaiškėjo būtent per krepšinio rungtynes.

Iš aklinai užpildytų tribūnų sėkmė antradienio vakarą nusišypsojo tik vienam „Žalgirio“ aistruoliui, kuriuo tapo iš Kelmės žalgiriečių palaikyti atvykęs Martynas Margis.

Skambiu jubiliejiniu lankytoju tapęs laimingasis per rungtynių didžiąją pertrauką buvo apdovanotas simboliniais marškinėliais su Lietuvos čempionų komandos parašais, o pagrindinį prizą – kelionę dviem į „Žalgirio“ rungtynes Vitorijoje – pajus vasario 28 dieną.

Emocijoms dar neatslūgus, „Žalgirio“ aistruolis sulaukė ir „Žalgiris TV“ laidos #TimeOutŽalgiris dėmesio. Pats laimingasis, duodamas interviu, nedaugžodžiavo bei atskleidė, jog bilietas į šias Eurolygos rungtynes jam buvo kalėdinė dovana.

„Bilieto pats nepirkau, o gavau jį dovanų. Tai buvo kalėdinė dovana. Už ją esu dėkingas savo sesei Ievai. „Žalgirio“ arenoje nesu pirmą kartą, tačiau atvykstu ne taip dažnai, todėl man tikrai pasisekė“, – džiaugsmo ir nuostabos nesulaikė penkiamilijonasis „Žalgirio“ arenos svečias.

Prie gana ankstyvo ir įspūdingo lankytojų skaičiaus privedė fantastišką ištikimybę „Žalgirio“ komandai demonstruojantys aistruoliai, kurie iš 10 Eurolygos namų rungtynių jau net 6 kartus iššlavė visus prekyboje buvusius bilietus, o septintasis kartas laukia už savaitės rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“.

Šį sezoną per Eurolygos rungtynes „Žalgirio“ arenoje apsilankė jau net 147 802 krepšinio gerbėjai, o tai yra pats geriausias rodiklis tarp visų Europos krepšinio komandų, fiksuojant net 14 748 žiūrovų vidurkį.

„Žalgirio“ rungtynės pritraukia ne tik sirgalius iš visos Lietuvos ir užsienio, bet dažnai čia galima pastebėti ir visiems gerai žinomų veidų. Arenoje šias rungtynes stebėjo ir šviežiai iškeptas pasaulio čempionas Danas Rapšys, gruodį triumfavęs pasaulio plaukimo trumpuoju baseinu (25 m) 400 m distancijoje laisvuoju stiliumi. Paklaustas, kuris iš žalgiriečių galėtų būti plaukiku, Danas turėjo savo favoritą.

„Brandonas Daviesas galėtų būti geriausiu plaukiku dėl savo ūgio. Iš tikrųjų sunku pasakyti, kai kada ūgis plaukime padeda, kai kada – trukdo“, – įspūdžiais dalijosi D.Rapšys.

Po rungtynių #TimeOutŽalgiris laidai interviu spėjo duoti ir buvęs žalgirietis Vasilije Micičius. Serbas džiaugėsi sugrįžimu į areną ir kalbėjo apie tai, su kuo ir dabar palaiko ryšį iš žalgiriečių.

„Pasiilgstu arenos, komandos draugų. Šioje arenoje praleidau labai daug laiko – treniruodamasis ar žaisdamas. Džiaugiuosi, kad čia pavyko apsilankyti ir dar išsivežti pergalę, – teigė serbas. – Bendraujame su savo buvusiu kambarioku Brandonu, pakalbame su Edgaru Ulanovu, Pauliumi Jankūnu. Su jais tapome gerais draugais. Noriu ir toliau išlaikyti šį ryšį.“

Per septynerius „Žalgirio“ arenos gyvavimo metus joje iš viso buvo surengti net 798 renginiai, didžiąją dalį atsiriekė krepšinio mačai – 326, be krepšinio žiūrovus lepino lygiai 200 koncertų ir 100 parodų, šou pasirodymai, kitos sporto šakos bei kiti įvairūs renginiai.

Per pastaruosius metus „Žalgirio“ arenoje atsirado net kelios įvairiems renginiams tinkančios išskirtinės erdvės, savo veiklą dar labiau išvystė pamėgta vieta pavalgyti Kaune tapęs restoranas „Sala“.